Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Başladı

Turgutlu Belediyesi , İstasyonaltı Mahallesi için yaptığı 14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla sokakların üst yapısında yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. İstasyonaltı Mahallesi'nde sokakların yeni bir görünüme kavuşacağı ve prestij caddelerinin kazandırılacağı çalışmalar üç ay içerisinde tamamlanacak.

Turgutlu Belediyesi 'nin İstasyonaltı Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından başlayan yenileme çalışmaları kapsamında öncelikli olarak yol kaldırma, ardından parke ve bordür taşı döşeme işlemleri belirlenen plan ve program dahilinde yürütülüyor.

İstasyonaltı Mahallesi'nde uzun süredir devam eden yol sorunlarının çözüme kavuşturulacağı çalışmalar sonucunda 38 bin 920 metrekare yol, 12 bin 600 metrekare kaldırım olmak üzere toplam 51 bin 520 metrekare parke taşı, 12 bin metrekare ise bordür taşı döşenecek. Kervan Yolu, Kısmalı Yolu ve Kooperatif Sokağın prestij caddeleri olacağı yol yenileme çalışmaları üç ay içerisinde tamamen bitmiş olacak. Turgutlu Belediyesi, söz konusu çalışmalar için 14 milyon 506 bin TL yatırım yaparak İstasyonaltı Mahallesinin sokaklarında değişim yaratacak.

Yapılan yol yenileme çalışmaları sonucunda İstasyonaltı Mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Unutulan İstasyonaltı Mahallemizde göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren gerekli yatırım ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Mahalle sakinlerimize elektrik hatlarının yer altına alınarak yollarının yenileneceğine dair sözümüz vardı. Bu sözü yerine getiriyoruz. İstasyonaltı Mahallemizde 14 milyon TL değerinde yatırım yaparak üstyapısını komple yenileyeceğimiz çalışmaları üç ayda tamamlayacağız. Mahalle sakinlerimiz artık rahat bir nefes alacak" dedi.