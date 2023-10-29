Başarılı dizi Yalı Çapkını oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisine mi girdi sorusu gündeme geliyor. Peki, Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisine mi girdi? Yalı Çapkını Pelin'in dayısı kim?

Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisine mi girdi ve Yalı Çapkını Pelin'in dayısı kim sorularına yanıt aranıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrol oynadığı Yalı Çapkını dizisi konusuyla dikkat çekiyor. Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisine mi girdi? Yalı Çapkını Pelin'in dayısı kim? Detaylar haberimizdedir…

TURGUT TUNÇALP, YALI ÇAPKINI DİZİSİNE Mİ GİRDİ?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam ve Öznur Serçeler'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Son olarak Teşkilat'ta oynayan Turgut Tunçalp, dizinin kadrosuna katılıyor.

YALI ÇAPKINI PELİN'İN DAYISI KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Turgut Tunçalp dizide Buse Buçe Kahraman'ın oynadığı Pelin'in dayısını oynayacak. Tunçalp, mafyatik duruşu ve ilginç özel hayatıyla diziye çok etkili bir soluk getirecek. Tunçalp'in yanı sıra oyuncu Sema Gültekin de kadroya dahil oldu. Yalı Çapkını'nda dayının kızı Pırıl'ı ise Büşra Alnıtemiz oynuyor. Alnıtemiz, dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

TURGUT TUNÇALP