Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü?

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ünlü mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memurunun emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü?

TURGUT TOYDEMİR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti. Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ünlü mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.