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Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?

Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?
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Türkiye'nin önemli mimarlarından biri olan Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte yaşanan yol verme tartışmasında polis memuru olduğu belirlenen S.Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Peki, Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?

Turgut Toydemir kimdir? Turgut Toydemir, dün akşam vurularak ağır yaralandı. Toydemir, hastanede tedavi altına alındı. Ardından gündeme gelen "Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?" sorularına yanıt aranıyor. Turgut Toydemir'i kim vurdu?

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

Ünlü mimar Turgut Toydemir, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Toydemir, Türkiye'nin en eski aktif çalışan mimarlarından biri olarak tanınıyor.

Toydemir, 1961 yılında kurduğu şirketiyle 2018 yılına kadar Türkiye ve diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza atmıştır.

Kariyeri boyunca Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower ve Tuzla Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi önemli projelerde yer almıştır.

TURGUT TOYDEMİR'İN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Beykoz'da, trafikte yaşanan tartışma sırasında polis memuru S.Ç. tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aracıyla ilerleyen Toydemir ile seyir halindeki polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.Ç., Toydemir'in aracına doğru ateş açtı. Toydemir, vurulmasının ardından bir süre ilerleyen aracıyla refüje çarparak durabildi.

Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Toydemir, yapılan ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Toydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis memuru S.Ç., olay yerinde silahıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyet şeridiyle kapatılan bölgede, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından inceleme yapıldı.

Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin trafikte diğer araç sürücüsü T.T. ile tartıştığı, aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine silahıyla araca ateş ettiği anlaşılmıştır." denildi.

Polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı ve hakkında "kasten yaralama" suçundan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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