Kars'ın Sarıkamış ilçesinde geçtiğimiz günlerde 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması dikkat çeken bir karar aldı. Yazılı açıklama yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, çok üzgün olduklarını, otobüs işletmesini kapatma kararı aldıklarını söyledi. Turgut Reis otobüs firması kapanıyor mu? TURGUTREİS kapandı mı?

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, bu olayın ardından otobüs işletmesini kapatma kararı aldı. TURGUTREİS kapandı mı? Turgut Reis otobüs firması kapanıyor mu?

TURGUT REİS OTOBÜS FİRMASI KAPANIYOR MU?









Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, bu olayın ardından otobüs işletmesini kapatma kararı aldı. Firma yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, yazılı bir açıklama yaparak kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla işletmeyi kapatma kararı aldıklarını belirtti.