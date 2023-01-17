Turgut Özatay öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Turgut Özatay ne zaman öldü, hastalığı neydi? Turgut Özatay'ın hayatı ve biyografisi!
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Atla Gel Şaban filmini izleyenler Turgut Özatay öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Turgut Özatay öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Turgut Özatay ne zaman öldü, hastalığı neydi? Turgut Özatay'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...
Değerli sanatçımız Turgut Özatay kaç yaşında vefat etti? Turgut Özatay'ın rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Turgut Özatay öldü mü, neden öldü? Turgut Özatay kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...
TURGUT ÖZATAY ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Türk sinemasında en çok film çeviren 3. kişi olarak bilinir. 497 filmde rol almıştır. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında ölmüştür. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.
TURGUT ÖZATAY KİMDİR?
Turgut Özatay (30 Aralık 1926, Manisa – 26 Haziran 2002, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.
1950'li ve 1960'li yıllardaki jön rollerinin ardından gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri olmuştur.
Kendisi Üsküp'ten Balkan Savaşları öncesinde İzmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur. Özatay lise de atletizm ile tanıştı. 1952 Yaz Olimpiyatlarına'da katıldı. 1953 yılında bir sinema salonunda yönetmen Refik Kemal Arduman kendisini görünce oyunculuk teklif eder. Böylece Özatay için sinema serüveni başlamış olur. Sinemaya girdiği ilk döneminde genellikle Jön rollerinde oynadı. 1968 yılında İstanbul'da İtalyan turist Cinzia Morigi ile tanışıp evlendi. Bir süre İtalya'da yaşadı. Ardından boşanıp Metin Özatay ile evlendi.
Sezercik Küçük Mücahit filminde EOKAcılar'ın başı, Kurban filminde Abbas, Umudumuz Şaban filminde müteahhit Muhteşem Halkakul, Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar filminde giyim dükkânı sahibi ve ona eziyet eden Hilmi abiyi, Korkusuz Korkak filminde limona deli olan Ayı Abbas'ı, Üç Kağıtçı filminde minibüsçü Hasan, "Atla Gel Şaban" filminde "Şiki Şiki Baba" kasedini arayan Davut, "Keriz" filminde Zülfü'nün şehirde köylüsü Arif'i, "Talih Kuşu" filminde kumar masasında oyun oynayan adamlardan biri, "Zehir Hafiye" filminde "Manyak Mahmut" rollerini oynamıştır.
Filmografisi
1952: Şaban Çingeneler Arasında
1953: Kahraman Denizciler
1953: Yanık Efe
1954: Şaban Karaman'ın Koyunu
1954: Yaban Kız
1955: Görmeyen Gözler
1955: Panayırdaki Cinayet
1955: Sönen Gözler
1956: Aşk Ve Kumar
1956: Hayat Sokaklarında
1956: İntikam Alevi
1956: Katibim
1956: Piç / Kahpe Dünya
1957: Ak Altın
1957: Bir Avuç Toprak
1957: Hata / Bırakın Ağlayım
1957: Kara Talih
1958: Ateş Rıza
1958: Cilalı İbo Yıldızlar Arasında
1958: Murada Ereceğiz
1959: Yalnızlar Rıhtımı
1959: Gönül Kimi Severse
1959: Onun Süvarisi
1959: Şehvet Uçurumu
1960: Kırık Çanaklar
1960: Suçlu
1960: Aşk Rüzgarı
1960: Ateşten Damla
1960: Ayşecik
1960: Can Mustafa
1960: Yangın Var
1961: Afacan
1961: Kardeş Uğruna
1961: Acar Kardeşler
1961: Biz İnsan Değil Miyiz
1961: Cambaz Kızın Aşkı
1961: Çılgın Aşk
1961: Doğmadan Ölenler
1961: Genç Osman
1961: Hancı
1961: Kadın Asla Unutmaz
1961: Külkedisi
1962: Kanun Der Ki
1962: Kayıp Kız Ayla
1962: Öldüren Bahar
1962: Yavaş Yürü Yabancı
1963: Aşk ve Kin - Zihni Yalın
1963: Bu Adam Kim ?
1963: Büyük Yemin
1963: Cinayet Gecesi
1963: İki Vatanlı Kadın
1963: Kamil Abi
1963: Menekşe Gözler
1963: Ölüm Bizi Ayıramaz
1963: Ölüme Çeyrek Var
1963: Sabahsız Geceler
1963: Yolcu
1964: Halime'den Mektup Var
1964: Devlet Kuşu
1964: Günah Bende Mi
1964: Hızlı Yaşayanlar
1964: İsimsiz Kahramanlar
1964: İstanbul Sokaklarında
1964: Izdırap Çocukları
1964: Meyhaneci / Can Düşmanı
1964: Nem Alacak Felek Benim
1964: Yüz Karası
1965: Altın Şehir
1965: Artık Düşman Değiliz
1965: Babasız Yaşayamam
1965: Canın Cehenneme
1965: Melek Yüzlü Caniler
1965: Satılık Kalp
1966: Kumarbazın İntikamı
1966: Aslan Pençesi
1966: Aşk Mücadelesi
1966: Avare Kız
1966: Bar Kızı
1966: Bir Ateşim Yanarım
1966: Bitmeyen Çile
1966: Dişi Kartal
1966: Dövüşmek Şart Oldu
1966: İdam Mahkumu
1966: Namus Kanla Yazılır
1966: Ölüm Temizler
1966: Şeref Kavgası
1966: Sırat Köprüsü
1966: Vur Emri
1966: Yosma
1966: Zorba
1967 Aşkların En Güzeli
1967: Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
1967: Namus Borcu
1967: Acı Türkü
1967: Anjelik Osmanlı Saraylarında
1967: Çıldırtan Arzu - Adem ile Havva
1967: Eceline Susayanlar
1967: Felaket Kuşu
1967: Harun Reşid'ın Gözdesi
1967: İdam Günü
1967: Kırbaç Altında
1967: Osmanlı Kabadayısı
1967: Sen Benimsin
1967: Silahlı Paşazade
1967: Üç Sevdalı Kız
1967: Üvey Ana
1967: Yağmur Çiselerken
1967: Yaralı Kuş / Mazideki Yıllarım
1967: Yayla Kızı Yıldız
1967: Yılmayan Adam
1968: Cesur Yabancı
1968: Abbase Sultan
1968: Acı İnanç
1968: Affedilmeyen Suç
1968: Alnımın Kara Yazısı
1968: Atlı Karınca Dönüyor
1968: Cehennemde Boş Yer Yok
1968: Erikler Çiçek Açtı
1968: İngiliz Kemalin Oğlu
1968: Kafkas Kartalı
1968: Kanlı Nigar
1968: Parmaksız Salih
1968: Yara
1968: Yedi Adım Sonra
1969: Asi Kabadayı
1969: Aşk Bu Değil
1969: Çile
1969: Dağlar Şahini
1969: Deli Murat
1969: Gel Desen Gelemem Ki
1969: Gülnaz Sultan
1969: Kadın Paylaşılmaz
1969: Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan
1969: Korkunç Takip
1969: Mısır'dan Gelen Gelin
1969: Vatansızlar
1969: Yaşamak Hakkımdır
1969: Yumurcak
1969: Yuvasızlar
1969: Zalimin Zulmü Varsa
1969: Zorro Dişi Fantoma'ya Karşı
1970: Beleşçi Murat
1970: Deliormanlı
1970: Fatoş Talihsiz Yavru
1970: Günahımı Çekeceksin
1970: Hayatımı Mahveden Kadın
1970: Hoş Memo
1970: Kaderin Pençesinde
1970: Kıskanırım Seni
1970: Şampiyon
1970: Tatlı Hayal
1970: Yeşil Kurbağalar
1970: Zindandan Gelen Mektup
1971: Ali Cengiz Oyunu
1971: Aslanlar Kükreyince
1971: Bayan Bacak Ve Tabanca Bıçak
1971: İki Belalı Adam
1971: Kızıl Maske'nin İntikamı
1971: Namlunun Ucundasın
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: Zagor Kara Bela
1971: Sezercik Yavrum Benim
1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
1972: Tophaneli Murat
1974: Babalık
1974: Kara Murat Ölüm Emri
1974: Karateciler İstanbul'da
1974: Yatık Emine
1975: Babaların Babası
1975: Babanın Oğlu
1975: İnsan Avcısı
1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975: Soysuzlar
1976: Can Pazarı
1976: İki Kızgın Adam
1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1977: Baba Ocağı
1977: Cemil Dönüyor
1977: Erkeğim
1977: Güneş Ne Zaman Doğacak
1977: Hakanlar Çarpışıyor
1977: Memiş
1978: Baba Kartal
1978: İnsanları Seveceksin
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Kılıç Bey
1978: Lekeli Melek
1979: İki Cambaz
1979: Korkusuz Korkak
1979: Umudumuz Şaban
1981: Üç Kağıtçı
1982: Gırgır Ali
1983: Vahşi Kan
1984: Atla Gel Şaban
1984: Kartal Bey
1984: Yaşadıkça
1986: Sokak Kavgacısı
1987: Son Kahramanlar
1988: Bombacı
1989: Zehir Hafiye
1997: Güneş Ağlıyor