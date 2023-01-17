Atla Gel Şaban filmini izleyenler Turgut Özatay öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Turgut Özatay öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Turgut Özatay ne zaman öldü, hastalığı neydi? Turgut Özatay'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...

Değerli sanatçımız Turgut Özatay kaç yaşında vefat etti? Turgut Özatay'ın rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Turgut Özatay öldü mü, neden öldü? Turgut Özatay kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

TURGUT ÖZATAY ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Türk sinemasında en çok film çeviren 3. kişi olarak bilinir. 497 filmde rol almıştır. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında ölmüştür. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

TURGUT ÖZATAY KİMDİR?

Turgut Özatay (30 Aralık 1926, Manisa – 26 Haziran 2002, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

1950'li ve 1960'li yıllardaki jön rollerinin ardından gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri olmuştur.

Kendisi Üsküp'ten Balkan Savaşları öncesinde İzmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur. Özatay lise de atletizm ile tanıştı. 1952 Yaz Olimpiyatlarına'da katıldı. 1953 yılında bir sinema salonunda yönetmen Refik Kemal Arduman kendisini görünce oyunculuk teklif eder. Böylece Özatay için sinema serüveni başlamış olur. Sinemaya girdiği ilk döneminde genellikle Jön rollerinde oynadı. 1968 yılında İstanbul'da İtalyan turist Cinzia Morigi ile tanışıp evlendi. Bir süre İtalya'da yaşadı. Ardından boşanıp Metin Özatay ile evlendi.

Sezercik Küçük Mücahit filminde EOKAcılar'ın başı, Kurban filminde Abbas, Umudumuz Şaban filminde müteahhit Muhteşem Halkakul, Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar filminde giyim dükkânı sahibi ve ona eziyet eden Hilmi abiyi, Korkusuz Korkak filminde limona deli olan Ayı Abbas'ı, Üç Kağıtçı filminde minibüsçü Hasan, "Atla Gel Şaban" filminde "Şiki Şiki Baba" kasedini arayan Davut, "Keriz" filminde Zülfü'nün şehirde köylüsü Arif'i, "Talih Kuşu" filminde kumar masasında oyun oynayan adamlardan biri, "Zehir Hafiye" filminde "Manyak Mahmut" rollerini oynamıştır.

Filmografisi

1952: Şaban Çingeneler Arasında

1953: Kahraman Denizciler

1953: Yanık Efe

1954: Şaban Karaman'ın Koyunu

1954: Yaban Kız

1955: Görmeyen Gözler

1955: Panayırdaki Cinayet

1955: Sönen Gözler

1956: Aşk Ve Kumar

1956: Hayat Sokaklarında

1956: İntikam Alevi

1956: Katibim

1956: Piç / Kahpe Dünya

1957: Ak Altın

1957: Bir Avuç Toprak

1957: Hata / Bırakın Ağlayım

1957: Kara Talih

1958: Ateş Rıza

1958: Cilalı İbo Yıldızlar Arasında

1958: Murada Ereceğiz

1959: Yalnızlar Rıhtımı

1959: Gönül Kimi Severse

1959: Onun Süvarisi

1959: Şehvet Uçurumu

1960: Kırık Çanaklar

1960: Suçlu

1960: Aşk Rüzgarı

1960: Ateşten Damla

1960: Ayşecik

1960: Can Mustafa

1960: Yangın Var

1961: Afacan

1961: Kardeş Uğruna

1961: Acar Kardeşler

1961: Biz İnsan Değil Miyiz

1961: Cambaz Kızın Aşkı

1961: Çılgın Aşk

1961: Doğmadan Ölenler

1961: Genç Osman

1961: Hancı

1961: Kadın Asla Unutmaz

1961: Külkedisi

1962: Kanun Der Ki

1962: Kayıp Kız Ayla

1962: Öldüren Bahar

1962: Yavaş Yürü Yabancı

1963: Aşk ve Kin - Zihni Yalın

1963: Bu Adam Kim ?

1963: Büyük Yemin

1963: Cinayet Gecesi

1963: İki Vatanlı Kadın

1963: Kamil Abi

1963: Menekşe Gözler

1963: Ölüm Bizi Ayıramaz

1963: Ölüme Çeyrek Var

1963: Sabahsız Geceler

1963: Yolcu

1964: Halime'den Mektup Var

1964: Devlet Kuşu

1964: Günah Bende Mi

1964: Hızlı Yaşayanlar

1964: İsimsiz Kahramanlar

1964: İstanbul Sokaklarında

1964: Izdırap Çocukları

1964: Meyhaneci / Can Düşmanı

1964: Nem Alacak Felek Benim

1964: Yüz Karası

1965: Altın Şehir

1965: Artık Düşman Değiliz

1965: Babasız Yaşayamam

1965: Canın Cehenneme

1965: Melek Yüzlü Caniler

1965: Satılık Kalp

1966: Kumarbazın İntikamı

1966: Aslan Pençesi

1966: Aşk Mücadelesi

1966: Avare Kız

1966: Bar Kızı

1966: Bir Ateşim Yanarım

1966: Bitmeyen Çile

1966: Dişi Kartal

1966: Dövüşmek Şart Oldu

1966: İdam Mahkumu

1966: Namus Kanla Yazılır

1966: Ölüm Temizler

1966: Şeref Kavgası

1966: Sırat Köprüsü

1966: Vur Emri

1966: Yosma

1966: Zorba

1967 Aşkların En Güzeli

1967: Alpaslan'ın Fedaisi Alpago

1967: Namus Borcu

1967: Acı Türkü

1967: Anjelik Osmanlı Saraylarında

1967: Çıldırtan Arzu - Adem ile Havva

1967: Eceline Susayanlar

1967: Felaket Kuşu

1967: Harun Reşid'ın Gözdesi

1967: İdam Günü

1967: Kırbaç Altında

1967: Osmanlı Kabadayısı

1967: Sen Benimsin

1967: Silahlı Paşazade

1967: Üç Sevdalı Kız

1967: Üvey Ana

1967: Yağmur Çiselerken

1967: Yaralı Kuş / Mazideki Yıllarım

1967: Yayla Kızı Yıldız

1967: Yılmayan Adam

1968: Cesur Yabancı

1968: Abbase Sultan

1968: Acı İnanç

1968: Affedilmeyen Suç

1968: Alnımın Kara Yazısı

1968: Atlı Karınca Dönüyor

1968: Cehennemde Boş Yer Yok

1968: Erikler Çiçek Açtı

1968: İngiliz Kemalin Oğlu

1968: Kafkas Kartalı

1968: Kanlı Nigar

1968: Parmaksız Salih

1968: Yara

1968: Yedi Adım Sonra

1969: Asi Kabadayı

1969: Aşk Bu Değil

1969: Çile

1969: Dağlar Şahini

1969: Deli Murat

1969: Gel Desen Gelemem Ki

1969: Gülnaz Sultan

1969: Kadın Paylaşılmaz

1969: Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan

1969: Korkunç Takip

1969: Mısır'dan Gelen Gelin

1969: Vatansızlar

1969: Yaşamak Hakkımdır

1969: Yumurcak

1969: Yuvasızlar

1969: Zalimin Zulmü Varsa

1969: Zorro Dişi Fantoma'ya Karşı

1970: Beleşçi Murat

1970: Deliormanlı

1970: Fatoş Talihsiz Yavru

1970: Günahımı Çekeceksin

1970: Hayatımı Mahveden Kadın

1970: Hoş Memo

1970: Kaderin Pençesinde

1970: Kıskanırım Seni

1970: Şampiyon

1970: Tatlı Hayal

1970: Yeşil Kurbağalar

1970: Zindandan Gelen Mektup

1971: Ali Cengiz Oyunu

1971: Aslanlar Kükreyince

1971: Bayan Bacak Ve Tabanca Bıçak

1971: İki Belalı Adam

1971: Kızıl Maske'nin İntikamı

1971: Namlunun Ucundasın

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971: Zagor Kara Bela

1971: Sezercik Yavrum Benim

1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi

1972: Tophaneli Murat

1974: Babalık

1974: Kara Murat Ölüm Emri

1974: Karateciler İstanbul'da

1974: Yatık Emine

1975: Babaların Babası

1975: Babanın Oğlu

1975: İnsan Avcısı

1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

1975: Soysuzlar

1976: Can Pazarı

1976: İki Kızgın Adam

1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

1977: Baba Ocağı

1977: Cemil Dönüyor

1977: Erkeğim

1977: Güneş Ne Zaman Doğacak

1977: Hakanlar Çarpışıyor

1977: Memiş

1978: Baba Kartal

1978: İnsanları Seveceksin

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1978: Kılıç Bey

1978: Lekeli Melek

1979: İki Cambaz

1979: Korkusuz Korkak

1979: Umudumuz Şaban

1981: Üç Kağıtçı

1982: Gırgır Ali

1983: Vahşi Kan

1984: Atla Gel Şaban

1984: Kartal Bey

1984: Yaşadıkça

1986: Sokak Kavgacısı

1987: Son Kahramanlar

1988: Bombacı

1989: Zehir Hafiye

1997: Güneş Ağlıyor