Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası VAR, Turgut Doman'ı monitöre çağırdı. Monitörde pozisyonu izleyen Doman, kırmızı kartı göstermedi. Hakemin bu kararı maçın ardından tartışma konusu olurken, TFF hakem hakkında bir karar aldı. Peki, Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı?

TURGUT DOMAN DÜDÜK ASTI MI, HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, canlı yayında Turgut Doman'ın hakemlik kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonla ilgili düşüncelerini paylaştı. Maçın sonunda, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonucu milli futbolcu sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. Hakem Turgut Doman, VAR incelemesi sonrası, Rey Manaj'a gösterdiği sarı kart kararını değiştirmeyerek dikkat çekmişti.

A Spor'da yer alan habere göre; Turgut Doman, artık hakemlik yapamayacak. Federasyon, genç hakemin düdüğünü asma kararı aldı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Göndoğdu TV100'de katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü. Turgut hoca ile konuştum. Krampona bastığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Konu çok sıcak olduğu için çok fazla bir şey sormadım. Görüntülere bak ve yarın tekrar konuşuruz diyerek telefonu kapattım."Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz."

"Normalde 3-4 pozisyon izleriz, hakem notun bu, gözlemci notun bu, bize göre notun daha düşük 3 hafta bekleyeceksin, cezan bitince devam edeceksin. Yarından itibaren farklı bir süreç izleyeceksiniz. Bu kadar net olan, VAR hakeminin sana yardım ettiği noktada, bunla ilgili kararında ısrar etmenle ilgili biraz daha fazla detaylı sormak istiyoruz. Arkadaşımızın idari süreçten geçmesi, ilk anda verdiğimiz karar. Normalde böyle şeyleri yazılı sormayız, yazılı soracağız yarın. Sadece bu pozisyonu yazılı soracağız. Diğer pozisyonlarla ilgili süreç prosedürle işler. Bu olay vahamet yaratan, çok net olduğu için, bizleri endişelendirip üzdüğü için anlat arkadaşım diyerek yazılı soracağız. Benim dönemimde yazılı bir sorma olmadı. Bu detaylı süreci yürüteyim. Kararımı sonra açıklayayım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Şu an çok sıcağız, çok sinirliyiz, çok üzgünüz. VAR kayıtlarının incelenmesi, VAR ve AVAR hakemlerinin yazılı bilgisi, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemin bilgilerine başvuracağım. Herkesin bilgisini aldıktan sonra, arkadaşlarımla karar alacağız. Sonucunu duyuracağız. Kamuoyunu bu kadar meşgul eden olay için yapmamız gerekiyor."