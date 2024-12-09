Üye Girişi
Haberler
İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi

İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Alevler Mardin'den görüntülendi

 Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler
Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması

Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı?

Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında tartışılan bir pozisyon yaşandı. Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası VAR, Turgut Doman'ı monitöre çağırdı. Monitörde pozisyonu izleyen Doman, kırmızı kartı göstermedi. Peki, Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı?

Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası VAR, Turgut Doman'ı monitöre çağırdı. Monitörde pozisyonu izleyen Doman, kırmızı kartı göstermedi. Hakemin bu kararı maçın ardından tartışma konusu olurken, TFF hakem hakkında bir karar aldı. Peki, Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı?

TURGUT DOMAN DÜDÜK ASTI MI, HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, canlı yayında Turgut Doman'ın hakemlik kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonla ilgili düşüncelerini paylaştı. Maçın sonunda, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonucu milli futbolcu sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. Hakem Turgut Doman, VAR incelemesi sonrası, Rey Manaj'a gösterdiği sarı kart kararını değiştirmeyerek dikkat çekmişti.

A Spor'da yer alan habere göre; Turgut Doman, artık hakemlik yapamayacak. Federasyon, genç hakemin düdüğünü asma kararı aldı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Göndoğdu TV100'de katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü. Turgut hoca ile konuştum. Krampona bastığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Konu çok sıcak olduğu için çok fazla bir şey sormadım. Görüntülere bak ve yarın tekrar konuşuruz diyerek telefonu kapattım."Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz."

"Normalde 3-4 pozisyon izleriz, hakem notun bu, gözlemci notun bu, bize göre notun daha düşük 3 hafta bekleyeceksin, cezan bitince devam edeceksin. Yarından itibaren farklı bir süreç izleyeceksiniz. Bu kadar net olan, VAR hakeminin sana yardım ettiği noktada, bunla ilgili kararında ısrar etmenle ilgili biraz daha fazla detaylı sormak istiyoruz. Arkadaşımızın idari süreçten geçmesi, ilk anda verdiğimiz karar. Normalde böyle şeyleri yazılı sormayız, yazılı soracağız yarın. Sadece bu pozisyonu yazılı soracağız. Diğer pozisyonlarla ilgili süreç prosedürle işler. Bu olay vahamet yaratan, çok net olduğu için, bizleri endişelendirip üzdüğü için anlat arkadaşım diyerek yazılı soracağız. Benim dönemimde yazılı bir sorma olmadı. Bu detaylı süreci yürüteyim. Kararımı sonra açıklayayım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Şu an çok sıcağız, çok sinirliyiz, çok üzgünüz. VAR kayıtlarının incelenmesi, VAR ve AVAR hakemlerinin yazılı bilgisi, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemin bilgilerine başvuracağım. Herkesin bilgisini aldıktan sonra, arkadaşlarımla karar alacağız. Sonucunu duyuracağız. Kamuoyunu bu kadar meşgul eden olay için yapmamız gerekiyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
img

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"
img

İşte ABD'nin Suriye planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Kamışlı Havalimanı nerede, hangi şehirde? Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ASKİ Ankara su kesintisi! 10 Aralık Polatlı, Şereflikoçhisar, Çankaya su kesintisi listesi 10 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.