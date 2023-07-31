Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. AK Parti'nin Ankara'da aday göstermesi muhtemel isimler arasında yer alan Altınok, "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım" dedi. Bunun ardından vatandaşlar Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partili? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Turgut Altınok geliyor. Peki, Turgut Altınok kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili, nerenin belediye başkanı? Turgut Altınok'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok (d. 1 Nisan 1957, Balâ), Türk siyasetçi. Keçiören Belediye Başkanı.

Hayatı

Ankara'nın Balâ ilçesinin Aşıkoğlu köyünde 1 Nisan 1957 tarihinde dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Keçiören Kalaba Lisesi'nde okudu. Yükseköğrenim için gittiği Azerbaycan'da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Siyasi Hayatı

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok, 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 16 Ocak 1999 tarihinde Keçiören Belediye Başkanlığı için tekrar adaylığını kabul etmeyen MHP'den istifa etti ve 17 Ocak 1999 tarihinde Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 yerel seçimlerine Fazilet Partisi Keçiören Belediye başkan adayı olarak giren Turgut Altınok, yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir Belediye başkan adaylığı yarışını kaybeden Altınok, partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı.

28 Haziran 2013'te AK Parti'den istifa etti. 2014 yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. %30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye dönerek aday olmuş ve kazanmıştır.

Özel hayatı

Süreyya Altınok ile evlidir. Hacı Mehmet (d. 1984) ve Fatih Furkan (d. 1997) adında iki oğlu, Aybüke (d. 1982) ve Ayça (d. 1990) adında iki kızı vardır.