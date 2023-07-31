ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı belirsizliğini korurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. Altınok'un açıklamalarının ardından Turgut Altınok aday mı? Turgut Altınok AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olacak mı? Soruları gündeme taşındı.

Turgut Altınok aday mı? ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı belirsizliğini korurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. Altınok'un açıklamalarının ardından Turgut Altınok aday mı? Turgut Altınok AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olacak mı? Soruları gündeme taşındı. Detaylar...

TURGUT ALTINOK ADAY MI?

Yerel seçim tartışmalarını en çok İstanbul meşgul etse de başkent Ankara'da rekabetin nasıl geçeceği de merak ediliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı belirsizliğini korurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. AK Parti'nin Ankara'da aday göstermesi muhtemel isimler arasında yer alan Altınok, "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım" dedi.

"PROJELERİMİZ HAZIR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, HaberTürk'e yaptığı açıklamada, adeta 'hazırım' mesajı verdi. Keçiören'de başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirdiğini belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım"

"POTANSİYELİMİZ MEVCUT"

Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yerel seçimlerinde Keçiören'de bizim her kesimden oy alabildiğimiz net bir şekilde görüldü. Ankara genelinde de ipi göğüsleyecek oyu alma potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Partimiz, ittifakımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse biz Ankara Büyükşehir için hazırız.

AKŞENER "EFSANE BELEDİYE BAŞKANI" DEMİŞTİ

Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok 19 Haziran 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, rozetini takan Meral Akşener "Efsane belediye başkanının kızı" demişti.