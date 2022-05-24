TÜRGEV kimin? TÜRGEV nedir, amacı ve faaliyetleri nelerdir? - Haberler

Türgev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan vakıf, ilk yıllarında İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul'da hizmet verirken daha sonra alanını genişleterek, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ( Türgev ) olarak hizmet vermeye başlamıştır. TÜRGEV kimin? TÜRGEV nedir, amacı ve faaliyetleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

TÜRGEV KİMİN?

TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı adıyla bilinen kız çocuklarına yurt, eğitim hizmeti veren kar amacı gütmeyen vakıf olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜRGEV NEDİR?

1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bugünkü T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu. O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul'da hizmet verirken, 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını genişletmek için Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirildi. Vakfın mevcut Yönetim Kurulu Başkanı görevini ise Dr. Fatmanur ALTUN sürdürmektedir. Aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri arasında T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak yer almaktadır. 25 yılını geride bırakan Vakıf, "Kızlarımız Yarınlarımız, Yarınlarımızın Yanındayız" ve "Anne kucağı gibi güvenli yarınlara" sloganıyla binlerce öğrencisi, 21 yurdu ve Gençlik Merkezleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

TÜRGEV AMACI VE FAALİYETLERİ NELERDİR?

TÜRGEV açıklaması şu şekildedir: Fikri hür, kendine güveni tam, araştıran, sorgulayan, üreten, özü sözü bir, milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençliğin yetişmesine katkı sağlayarak; geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etmek istiyoruz. Odağımıza gençlerimizin gelecek hayallerini alarak; onların maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine katkıda bulunmak; gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek, yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, özgüvenlerini pekiştirmek, uluslararası platformlarda fikir ve söz sahibi olmalarını sağlamak için çalışıyoruz.

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