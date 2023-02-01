Turgay Yerlikaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Turgay Yerlikaya'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Turgay Yerlikaya geliyor. Peki, Turgay Yerlikaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? Turgay Yerlikaya'nın hayatı ve biyografisi sizlerle...

Bazı TV programlarına da katılan Turgay Yerlikaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Turgay Yerlikaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşındadır, hangi kanalda çalışıyor? Turgay Yerlikaya ile ilgili bilgiler haberimizde...

TURGAY YERLİKAYA KİMDİR?

Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi iletişim uzmanı ve aynı zamanda öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Turgay Yerlikaya, yüksek lisansını ise 2014 yılında Marmara Üniversitesi'nde yapmıştır. Turgay Yerlikaya aynı zamanda yazardır. Turgay Yerlikaya araştırma-inceleme alanlarında birçok eser yazmıştır. İstanbul Üni. Öğrt. Üy. Doç. Dr. Turgay Yerlikaya bazı açık oturum programlarına da katılmaktadır.