Turgay Tuna kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek Bilim konuğu Turgay Tuna'nın hayatı ve biyografisi!

Bugün Teke Tek Bilim konuklarından birisi Turgay Tuna oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Turgay Tuna kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Turgay Tuna geliyor. Peki, Turgay Tuna kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Turgay Tuna'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURGAY TUNA KİMDİR?

Turgay Tuna rehber ve yazardır. Turgay Tuna 1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Turizm-otelcilik eğitimi aldı. Akabinde Hacettepe Üniversitesi'nin Turizm Bölümüne gitmiştir. Turgay Tuna 1973 yılından bu yana tercümanlık, rehberlik, yazarlık ve fotoğrafçılıkla ilgilenmiştir. Turgay Tuna'nın birçok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Turgay Tuna, 3 Nisan 2023 tarihinde Habertürk ekranlarında Teke Tek Bilim konuğu olmuştur.