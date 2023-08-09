Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli? Turgay Tanülkü hayatı ve biyografisi!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınan Turgay Tanülkü kimdir? Merak edilkiyor bu nedenle internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli? İşte Turgay Tanülkü hayatı ve biyografisi!

Turgay Tanülkü kimdir? Sorusu, son zamanlarda gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile dikkatleri çekmeyi başaran Turgay Tanülkü kimdir? Sorusu, arama motorları üzerinde birçok vatandaş tarafından sorgulatılıyor. Peki, Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında, nereli? İşte Turgay Tanülkü hayatı ve biyografisi!

TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

Turgay Tanülkü 1953 yılında Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Turgay Tanülkü Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü; körler okulu, çocuk ıslahevleri ve Türkiye'de 8 bölge cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Hâlen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünde rol ve sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji Ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülü'nü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışması da yapmıştır. Hâlen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırdı.