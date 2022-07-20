Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında ve nereli? Turgay Tanülkü biyografisi!

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TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

Turgay Tanülkü (d. 18 Temmuz 1953, Uşak), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü; körler okulu, çocuk ıslahevleri ve Türkiye'de 8 bölge cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Hâlen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünde rol ve sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji Ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülü'nü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışması da yapmıştır. Hâlen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırdı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski

Kamyon (oyun) : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Üçüncü Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Yerma : Federico Garcia Lorca

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman

Dolap Beygiri

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Bunu Yapan İki Kişi : Refik Erduran\Tülay Güngör - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Batakhane Güzeli : Erman Canatan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Gölge Ustası : Yıldırım Türker\Yeşim Müderrisoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Seyis Başı Konağı : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Genç Werther'in Yeni Acıları : Ulrich Plenzdorf - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

III. Selim : Celal Esat Arseven\Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Rol aldığı sinema filmleri

Adanış: Kutsal Kavga : Emir Khalilzadeh - 2022 - Cemal

Kağıttan Hayatlar - 2021 - Tahsin

İmkansız Olasılık - 2016

Kod Adı: K.O.Z. - 2015 - Özkan Hoca

Kanlı Postal - 2015 - Sofi

Gelmeyen Bahar - 2013 - Sinan

Günah Keçisi - 2011 - Belediye Başkanı

Eşrefpaşalılar : Hüdaverdi Yavuz - 2010 Davut

Çakal : Erhan Kozan - 2010 - Fethi

Ayrılık (film) : Feo Aladağ - 2010 - Odhan

Melekler ve Kumarbazlar : 2009 - Komiser

Son Cellat : Şahin Gök - 2008 - Havhav Kazım

Devrim Arabaları : Tolga Örnek - 2008 - Büfeci

Fırtına : Kazım Öz - 2007 - Konuk oyuncu

Yaşamın Kıyısında : Fatih Akın - 2007 - Cem

Plajda : Murat Şeker - 2008 - Haydar

Bayrampaşa "Ben Fazla Kalmayacağım" : Hamdi Alkan - 2007 Konuk oyuncu - Sivil Polis

Zincirbozan : Atıl İnanç - 2007 - Simitçi

Mavi Gözlü Dev : Biket İlhan - 2007 - Başgardiyan

Rıza : Tayfun Pirselimoğlu - 2006

Taş 2006 (kısa film)

Umut Adası : Erhan Kozan - 2006

The İmam : İsmail Güneş - 2005

O Şimdi Mahkum : Abdullah Oğuz - 2005 - Lahanacı

Radyo Tantana : Nikos Perakis - 2005 - Turgut

Ayın Karanlık Yüzü : Biket İlhan - 2004

Kayıp Cennet İnsanları : Ümit Cin Güven - 2004

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar Akar - 2000

Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996 - Salih Bozok

Rol aldığı diziler

Camdaki Kız - 2022 Derviş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2015-2021 Şahin Ağa

Sirayet Dizisi 2017 - Haydar

Güllerin Savaşı - 2014 - Recep

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2010 - Konuk Oyuncu

Ve İnsan Aldandı 21. bölüm 2012

Avrupa Yakası 2009 - Konuk oyuncu - Urfalı Ağa

Dur Yolcu - 2008 - Şükrü

Kırmızı Işık - 2008 - Ahmet

Bir Varmış Bir Yokmuş 2008 Kara Ziya

Duvar 2007 Erol

Fikrimin İnce Gülü 2007 Hüseyin

Yalan Dünya 2007 Kemal

Kuzey Rüzgarı 2007-2008 Abdo

Aloya 2006 Çerçici

Arka Sokaklar - 2006 - Konuk Oyuncu, 3. bölüm

Acı Hayat 2005 Sabri Yıldız

Savcının Karısı 2005 Mazlum

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2004 Komiser Ercan

Şubat Soğuğu 2004 Komiser Mesut

Büyük Buluşma 2006 84. bölüm

Cennet Mahallesi 2004 Konuk oyuncu Balyoz Muzaffer

Hırçın Menekşe 2003 Himmet

Kırık Ayna 2003 Hamza

Hayat Bilgisi 2003 Hazal'ın Babası

Kurtlar Vadisi 2003-2004 Şahin Ağa (Şahin Yüksel)

Beşik Kertmesi 2002 Davulcu Yaşar

Aşkına Eşkıya 2001

Aşk Hırsızı 2000

İkinci Bahar 2000 - Konuk Oyuncu (34. Bölüm)

Küçük Besleme 1999 Cengiz

Ferhunde Hanımlar 1993 Belalı

Kıssadan Hisseler 1991