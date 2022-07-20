Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında ve nereli? Turgay Tanülkü biyografisi!
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TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?
Turgay Tanülkü (d. 18 Temmuz 1953, Uşak), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü; körler okulu, çocuk ıslahevleri ve Türkiye'de 8 bölge cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Hâlen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.
Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünde rol ve sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji Ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülü'nü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışması da yapmıştır. Hâlen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırdı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
- Barut Fıçısı : Dejan Dukovski
- Kamyon (oyun) : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
- Üçüncü Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Yerma : Federico Garcia Lorca
- Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
- Dolap Beygiri
- Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
- Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
- Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
- Bunu Yapan İki Kişi : Refik Erduran\Tülay Güngör - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- Batakhane Güzeli : Erman Canatan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
- Gölge Ustası : Yıldırım Türker\Yeşim Müderrisoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
- Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- Seyis Başı Konağı : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- Genç Werther'in Yeni Acıları : Ulrich Plenzdorf - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
- Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
- III. Selim : Celal Esat Arseven\Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Rol aldığı sinema filmleri
- Adanış: Kutsal Kavga : Emir Khalilzadeh - 2022 - Cemal
- Kağıttan Hayatlar - 2021 - Tahsin
- İmkansız Olasılık - 2016
- Kod Adı: K.O.Z. - 2015 - Özkan Hoca
- Kanlı Postal - 2015 - Sofi
- Gelmeyen Bahar - 2013 - Sinan
- Günah Keçisi - 2011 - Belediye Başkanı
- Eşrefpaşalılar : Hüdaverdi Yavuz - 2010 Davut
- Çakal : Erhan Kozan - 2010 - Fethi
- Ayrılık (film) : Feo Aladağ - 2010 - Odhan
- Melekler ve Kumarbazlar : 2009 - Komiser
- Son Cellat : Şahin Gök - 2008 - Havhav Kazım
- Devrim Arabaları : Tolga Örnek - 2008 - Büfeci
- Fırtına : Kazım Öz - 2007 - Konuk oyuncu
- Yaşamın Kıyısında : Fatih Akın - 2007 - Cem
- Plajda : Murat Şeker - 2008 - Haydar
- Bayrampaşa "Ben Fazla Kalmayacağım" : Hamdi Alkan - 2007 Konuk oyuncu - Sivil Polis
- Zincirbozan : Atıl İnanç - 2007 - Simitçi
- Mavi Gözlü Dev : Biket İlhan - 2007 - Başgardiyan
- Rıza : Tayfun Pirselimoğlu - 2006
- Taş 2006 (kısa film)
- Umut Adası : Erhan Kozan - 2006
- The İmam : İsmail Güneş - 2005
- O Şimdi Mahkum : Abdullah Oğuz - 2005 - Lahanacı
- Radyo Tantana : Nikos Perakis - 2005 - Turgut
- Ayın Karanlık Yüzü : Biket İlhan - 2004
- Kayıp Cennet İnsanları : Ümit Cin Güven - 2004
- Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar Akar - 2000
- Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996 - Salih Bozok
Rol aldığı diziler
- Camdaki Kız - 2022 Derviş
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2015-2021 Şahin Ağa
- Sirayet Dizisi 2017 - Haydar
- Güllerin Savaşı - 2014 - Recep
- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2010 - Konuk Oyuncu
- Ve İnsan Aldandı 21. bölüm 2012
- Avrupa Yakası 2009 - Konuk oyuncu - Urfalı Ağa
- Dur Yolcu - 2008 - Şükrü
- Kırmızı Işık - 2008 - Ahmet
- Bir Varmış Bir Yokmuş 2008 Kara Ziya
- Duvar 2007 Erol
- Fikrimin İnce Gülü 2007 Hüseyin
- Yalan Dünya 2007 Kemal
- Kuzey Rüzgarı 2007-2008 Abdo
- Aloya 2006 Çerçici
- Arka Sokaklar - 2006 - Konuk Oyuncu, 3. bölüm
- Acı Hayat 2005 Sabri Yıldız
- Savcının Karısı 2005 Mazlum
- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2004 Komiser Ercan
- Şubat Soğuğu 2004 Komiser Mesut
- Büyük Buluşma 2006 84. bölüm
- Cennet Mahallesi 2004 Konuk oyuncu Balyoz Muzaffer
- Hırçın Menekşe 2003 Himmet
- Kırık Ayna 2003 Hamza
- Hayat Bilgisi 2003 Hazal'ın Babası
- Kurtlar Vadisi 2003-2004 Şahin Ağa (Şahin Yüksel)
- Beşik Kertmesi 2002 Davulcu Yaşar
- Aşkına Eşkıya 2001
- Aşk Hırsızı 2000
- İkinci Bahar 2000 - Konuk Oyuncu (34. Bölüm)
- Küçük Besleme 1999 Cengiz
- Ferhunde Hanımlar 1993 Belalı
- Kıssadan Hisseler 1991
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 2008 Halil
- Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar Ali Cem Datlı 2005
- Küçük Yolcu 2004
- Halk Düşmanı 2004 Matbaacı