Türev Uludağ kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şef Türev Uludağ'ın hayatı ve biyografisi!

Masterchef 17 Ağustos 2023 yeni bölümüne Kahramanmaraş depremi kahramanları konuk olacak. Konuk olacak isimler arasında Türev Uludağ geliyor. İzleyiciler Türev Uludağ kimdir, hayat hikayesi nedir merak etti. Peki, Türev Uludağ kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Şef Türev Uludağ kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? Türev Uludağ mesleği ne? Türev Uludağ kaç yaşında? Türev Uludağ nerede çalışıyor, nerede yaşıyor? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Peki, Türev Uludağ kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Türev Uludağ 1987 Adana doğumludur. Şef Türev Uludağ 17 Ağustos 2023 Masterchef programına konuk olan isimlerden birisidir. Türev Uludağ 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde depremzedeler için yemek pişiren şeflerden birisidiydi.

TÜREV ULUDAĞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Türev Uludağ, 1987 tarihinde Adana Pozantı'da dünyaya geldi. Onu daha çok tanımamıza vesile olan lakabı ise "Dünyayı Yiyen Adam"dır. Aynı zamanda aşçılık mesleğini icra etmektedir.

İki kız kardeşe sahiptir. Kardeşlerinin isimleri ise İşlev ve Söylev'dir. Annesi ve babası emekli öğretmendir. Bu bilgileri ise bir röportajında kendi ağzından dile getirmiştir. Evli ve Uraz adında bir erkek çocuğa sahiptir.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm bölümünde almıştır. Ayrıca Craft Akamide'de Kamera Önü Oyunculuk bölümünde de eğitim görmüştür. Bu yönüyle kameralara çok hakimdir ve ekrana sıcaklığını daha iyi yansıtarak reytinglerine olumlu katkı sağlar.

2010 senesinde Beşiktaş'ta 'Reçel Türevleri' isminde bir kahvaltı mekanı açarak adını duyuracağını o zamanlardan belli etmiştir. Reçellerini yapan kişi ise annesidir. Adana Pozantı'da bir üretim tesisleri vardır ve ünlü isimlerin de kaldığı büyük otellere reçel satmaktadır.

Beşiktaş'ta bulunan dükkanında ise soğandan havuca kadar çok geniş bir reçel yelpazesi vardır. Toplamda 51 adet reçel seçeneği sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

Şu anda TV8 ekranlarındaki 'Sağlam Geziyoruz' adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Adana Ponzantı'da doğan Türev Uludağ daha önce Tv360'da Mutlu Kahvaltılar isimli bir yemek programı yapmış ve dikkat çekmiştir. Aldığı aşçılık eğitimlerinin yanında Craft Akademi'de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.

Beşiktaş'ta Reçel Türevleri isminde bir kahvaltı mekanı vardır. Adana Pozantı da bir reçel üretim tesisi kurmuştur. Beşiktaş'ta ki restoranında 50'den fazla çeşit reçel sunmaktadır misafirlerine.

ÜNLÜ ŞEFLER DEPREMZEDELERE YEMEK PİŞİRDİ

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı.

Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor.

Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.