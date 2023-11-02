Tureks Turunç Madencilik'in halka arzı ne zaman gerçekleşecek, eşit mi oransal mı? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri bekleniyor. Peki, Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ talep toplama tarihleri belli oldu mu, halka arz ne zaman? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…

Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ talep toplama tarihleri belli oldu mu, halka arz ne zaman? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu?

Tureks Turunç Madencilik halka arzında hisse kodu, hisse fiyatı, toplam büyüklük ve pay dağıtım şekli önemli konular arasında yer alıyor. Talepler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak ve ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ talep toplama tarihleri belli oldu mu, halka arz ne zaman? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizdedir…

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Tureks Turunç Madencilikhalka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 2-3 Kasım 2023 olarak belirlendi.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİKHALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Tureks Turunç Madencilik halka arz hisse fiyatı 10,97 TLolarak açıklandı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİKHALKA ARZ KODU NEDİR?

Tureks Turunç MadencilikBorsa Kodu "MARBL"olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİKHALKA ARZI EŞİT Mİ ORANSAL MI OLACAK?

Tureks Turunç Madencilik; "Eşit dağıtım" şeklinde halka arz olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Genel anlamda madencilik faaliyetleri katılım endeksine uygun olsa da, Tureks Turunç Madencilik onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK TAHMİNİ KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tureks Turunç Madencilik'in halka arz sonrası açıklık oranı %22,26 olacak. Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 646,9 milyar TL olması bekleniyor. Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE KADAR PAY DÜŞER?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım - 28 Lot (307 TL).

- 2.5 Milyon katılım - 24 Lot (263 TL).

- 2.9 Milyon katılım - 21 Lot (230 TL).

- 3.3 Milyon katılım - 18 Lot (197 TL).

- 3.7 Milyon katılım - 16 Lot (175 TL).

- 4.1 Milyon katılım - 15 Lot (164 TL).

- 4.5 Milyon katılım - 13 Lot (142 TL).

- 4.9 Milyon katılım - 12 Lot (131 TL).

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

Tureks Turunç Madencilik halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olup Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.