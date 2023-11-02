Tureks katılım endeksine uygun mu? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Tureks Turunç Madencilik, halka arz için 2-3 Kasım 2023 tarihini belirledi. Bu durumda yatırımcılara, hisse senedi sembolü "(MARBL)" olarak duyuruldu. Halka arzın büyüklüğü 646,9 milyon TL olarak açıklandı ve bu işlemde toplamda 58,97 milyon adet lot dağıtılacak. Peki, Tureks katılım endeksine uygun mu? Tureks Turunç Madencilik halka arz helal mi, caiz mi?

TUREKS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Tureks Turunç Madencilik, halka arz için 2-3 Kasım tarihlerinde katılım endeksine uygun işlem görecek. Hisse senedi sembolü "(MARBL)" olarak duyuruldu. Halka arzın büyüklüğü 646,9 milyon TL olarak açıklandı. Şirket, katılım endeksine uygun işlem görecek ve halka arz talep toplama süreci 2 gün sürecek. Bu kapsamda birçok yatırımcı tarafından talep toplama işlemi ilgili pazarlardan oluşturabilecek.