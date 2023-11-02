Tureks Turunç Madencilik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu kapsamda halka arzın detayları araştırılıyor. Peki, Tureks halka arzı ne zaman? Tureks Turunç Madencilik ne zaman halka arz edilecek?

Tureks Turunç Madencilik halka arzında hisse kodu, hisse fiyatı, toplam büyüklük ve pay dağıtım şekli, halka arz tarihi, yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor. Tureks Turunç Madencilik halka arzının hisse fiyatı, kodu ve talep toplama tarihleri şuan gündemde önemli bir yer tutuyor. Peki, Tureks halka arzı ne zaman? Tureks Turunç Madencilik ne zaman halka arz edilecek?

TUREKS HALKA ARZI NE ZAMAN?

Tureks Turunç Madencilik, halka arz için 2-3 Kasım 2023 tarihini belirledi. Bu durumda yatırımcılara, hisse senedi sembolü "(MARBL)" olarak duyuruldu. Halka arzın büyüklüğü 646,9 milyon TL olarak açıklandı ve bu işlemde toplamda 58,97 milyon adet lot dağıtılacak. Tureks Turunç Madencilik'in halka arz açıklık oranı da oldukça çekici bir seviye olan %21,26 olarak duyuruldu. Şirket, katılım endeksine uygun işlem görecek ve halka arz talep toplama süreci 2 gün sürecek.