Tureks halka arz ne zaman, başladı mı? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Borsada hisse alıp satan yatırımcılar Tureks halka arzın detaylarını araştırıyor. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılan halka arzda lider yatırımcı kuruluş Tacirler Yatırım olacak. Peki, Tureks hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verecek? Tureks halka arz ne zaman?

Tureks halka arz ne zaman, başladı mı? BIST Tureks hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?

Tureks halka arz ne zaman, başladı mı? Borsa İstanbul'da yeni bir şirket daha halka arza çıkacak. SPK, Tureks Turunç Madencilik şirketinin halka arzına onay verdi. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret, başta ABD ve Avrupa olmak üzere ulusal ve uluslararası pazarda mermer, traverten ve doğal taş alanlarında faaliyet gösteriyor. BIST yatırımcıları Tureks hisse fiyatı ne kadar sorusuna cevap arıyor. Peki, Tureks kaç lot verecek? Tureks halka arz ne zaman? İşte detaylar...

TUREKS HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tureks halka arz tarihi henüz belli olmadı. Halka arza hazırlık süreci devam ederken, bu hafta halka arza çıkılması bekleniyor.

TUREKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek Tureks hisse fiyatı 10,97 TL olacak.

TUREKS KAÇ LOT VERECEK?

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yapılacak halka arzda pay edilecek lot miktarı 58,976,404 lot olacak. Sermaye artırımında 48.600.000 lot pay edilecek.

Fonun yüzde 40'I finansman maliyetinin azaltılmasında kullanılacak. Yüzde 20-30 fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar için olacak. Yüzde 30-40 arasında işletme sermayesine ayrılacak.

Şirketin halka arz büyüklüğü 646,9 milyon TL olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HAKKINDA

Tureks Turunç Madencilik 41 yıllık tecrübesiyle; mermer, traverten ve doğal taş alanında dünya çapında önemli bir yere sahip. Bugün; Marble Systems, Stone Tile Depot, Mermer Outlet ve Country Floors markalarıyla global pazarda önemli projelerin sahibi olan şirket, başta ABD ve Avrupa olmak üzere ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren değerli kurumların başında geliyor.

Tureks Turunç Madenciliğin; Afyon, Sivas, Marmara Adası, Burdur, Denizli ve Korkuteli başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde maden ocakları bulunuyor. Sadece kendi kaynaklarıyla sınırlı kalmayan şirket, Türkiye'deki diğer kaynakları ve hatta yurt dışındaki bazı kaynakları da kullanıyor. Kurulduğu günden bu yana ihracat ağırlıklı çalışan Tureks Turunç Madenciliğin üretiminin % 95'i yurt dışına ihraç ediliyor, %5'i de iç piyasada işlenmiş olarak satılıyor.

Tureks Turunç Madencilik; % 60 ABD, % 40 Avrupa İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ihraç ederken, aynı zamanda Orta Doğu, Avustralya, Yeni Zelanda, Uzak Doğu'ya da ihracatı bulunuyor.