Turbo Akü, Matrix Press teknolojisiyle üretilen EFB start-stop akülerini piyasaya sürdü

Turbo Akü'nün Matrix Press teknolojisinin kullanıldığı EFB start-stop aküleri, yüksek performans ve dayanıklılık sağlamak için ileri teknoloji bileşenlerle üretiliyor.

Şirket açıklamasına göre, start-stop teknolojili araçlar için geliştirilen EFB aküler, motorunun sürüş olmayan esnada otomatik olarak durup çalışmasını sağlayarak yakıt verimliliğini artırırken çevreye olan etkisini azaltıyor. Bu teknoloji, otomobillerde giderek daha yaygın hale gelirken Turbo Akü de bu talebe cevap vermek amacıyla EFB start-stop akülerini geliştirdi.

Çankırı'daki fabrikasında yerli mühendislik ve iş gücüyle üretilen EFB start-stop aküleri performansıyla öne çıkıyor. Kaizen tüneli ve Matrix Press teknolojilerinin bir arada kullanıldığı Turbo Akü EFB aküler, özel tasarımlı kurşun akü plakalarının ve aktif malzemelerin üretiminde kullanılan yüksek basınçlı kalıplama sürecine dayanıyor.

Bu yöntem, plakaların daha sıkı bir şekilde birleştirilmesini sağlayarak elektrik akışını artırıyor, direnci azaltıyor. Böylece daha hızlı ve güçlü bir marş performansı elde edilirken stop-start teknolojili araç sahiplerine daha güvenilir bir sürüş deneyimi sunuyor.

Turbo Akü'nün Matrix Press teknolojisiyle üretilen aküleri, derin deşarj direnci ve yüksek sıcaklık performansı gibi özellikleri de içinde barındırıyor. Özel yapısı, yüksek enerji taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verirken sürekli dur-kalk işlemlerine dayanıklılığını koruyor. Bu sayede sürüş deneyimini iyileştirirken araç sahiplerine güvenilirlik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turbo Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, EFB start-stop akülerin, otomotiv endüstrisindeki hızlı gelişmelere ayak uydurmak için tasarlandığını belirtti.

Turbo Akü olarak, müşteri beklentilerini aşmak ve çevre dostu çözümler sunmak konusunda kararlı olduklarını aktaran Büyükkalender, "Yeni EFB start-stop akülerimizle, araç sahiplerine daha güvenilir ve enerji verimli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Sadece son kullanıcılar değil, otomobil üreticileri ve satıcılar için de birçok avantajı barından EFB start-stop akülerimizi yüksek performans, uzun ömür ve çevre dostu tasarımıyla 75 ülkeye ihraç ediyoruz. Hedefimiz, yıllık 10 milyondan fazla üretim gerçekleştirerek sektörde lider bir marka haline gelmek." ifadelerini kullandı.