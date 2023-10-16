TÜRASAŞ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 211 işçi alımı TÜRASAŞ kura çekiliş sonucu!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) bünyesine alınacak 211 işçi için gözler kura sonuçlarına çevrildi. Eskişehir, Sivas ve Sakarya'da istihdam edilecek işçileri belirlemek için çekiliş yapıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından TÜRASAŞ kura sonuçları isim listesi araştırılmaya başlandı. Peki, TÜRASAŞ kura çekiliş sonucu nasıl?

TÜRASAŞ kura sonuçları isim listesi! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi kurumunda istihdam edilmek üzere 211 işçi alınacak. Alımlar Eskişehir, Sivas ve Sakarya'yı kapsayacak. Peki, TÜRASAŞ kura çekiliş sonucu nasıl? TÜRASAŞ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

211 İŞÇİ ALINACAK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı Eskişehir, Sivas ve Sakarya Bölge Müdürlüklerine 211 kişi alınacak.

İŞKUR'a yapılan müracaatlar sonucunda listeler belirlenmişti. Kura çekilişi 16 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da başlamıştı. Adaylara ayrıca duyuru yapılmayacak.

TÜRASAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Aşağıdaki bağlantıdan TÜRASAŞ daimi işçi alımına ilişkin bilgi alabilirsiniz.

TÜRASAŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRASAŞ NEDİR?

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş., kısaca TÜRASAŞ, 4 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince TCDD'nin bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın birleştirilmesi ile kurulan Ankara merkezli iktisadi devlet teşekkülüdür.

TÜRASAŞ HANGİ İLLERDE?

Eskişehir'de kurulu olan ve lokomotif üretimi gerçekleştiren TÜLOMSAŞ'ın tüzel kişiliğinin sona ermesi ile kurulmuştur.

Sakarya'da kurulu olan ve raylı araçların üretim, bakım ve onarımını gerçekleştiren TÜVASAŞ'ın tüzel kişiliğinin sona ermesi ile kurulmuştur.

Sivas'ta kurulu olan ve yük vagonlarının üretim, bakım ve onarımını gerçekleştiren TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişiliğinin sona ermesi ile kurulmuştur.

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