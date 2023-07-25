Turan Tüysüz kimdir? Turan Tüysüz kaç yaşında, nereli? Turan Tüysüz hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Turan Tüysüz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Turan Tüysüz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Turan Tüysüz kimdir? Turan Tüysüz kaç yaşında, nereli? Turan Tüysüz hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Turan Tüysüz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Turan Tüysüz'ün hayatını araştırıyor. Peki, Turan Tüysüz kimdir? Turan Tüysüz kaç yaşında, nereli? Turan Tüysüz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
TURAN TÜYSÜZ KİMDİR?
Turan Tüysüz (1970, Siverek, Şanlıurfa) siyasetçidir. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı. 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.