İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Turan Konak kimdir? İYİ Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan adayı Turan Konak kimdir?

İYİ PARTİ TRABZON MAÇKA ADAYI KİM?

İYİ Parti Maçka Belediye Başkan Adayı Turan Konak oldu.

TURAN KONAK KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1994 yılında birincilikle mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı ve "Yerel Yönetimlerde Denetim ve Ombudsman" ile ilgili tez hazırladı. Daha sonra Beykent Üniversitesinde İşletme Anabilim dalında MBA programını tamamladı.

İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Encümen Müdürlüğünde başladı. Aynı birimde önce müdür yardımcılığı, daha sonra müdürlük yaptı. Daha sonra Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Belediye Encümen üyeliğinin yanında, müfettişlik ve İBB'nin iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Bu süre zarfında belediye meclisi ve encümen, ihale mevzuatı, imar planları ve imar uygulamaları, elektronik yazışma ve digital arşiv, yerel yönetimlerde denetim konularında deneyim kazandı, bu konularda çok sayıda seminere katıldı ve seminerler verdi.

2016-2018 yılları arasında Başbakanlık'ta önce Daire Başkanı daha sonra İdari ve Mali İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir.

İngilizce bilmekte olan Konak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik de yapmaktadır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.