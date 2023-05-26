Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 2 gün kala tarafını seçti. Esen, 28 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Peki, Turan Hareketi Partisi THP oyu kaç? Turan Hareketi Partisi lideri Varol Esen kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için geri sayım başlarken bir parti daha 28 Mayıs kararını açıkladı. Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, "Cumhuriyetimizin 100. yılının son seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Turan Hareketi Partisi Başkanlık Kurulu kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almış bulunmaktayız" dedi. Turan Hareketi Partisi THP oyu kaç? Turan Hareketi Partisi lideri Varol Esen kimdir?

TURAN HAREKETİ PARTİSİ THP OYU KAÇ?

02.07.2014 tarihinde kurulan Turan Hareketi Partisi'nin oy bilgileri hakkında bilgi bulunmuyor.





Varol Esen, Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı'dır. Varol Esen hakkında bilgiler paylaşıldığında sayfamız güncellenecektir.