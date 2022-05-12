UŞAK (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.Turan Ergün kimdir? Yeni Uşak Valisi Turan Ergün kimdir?

1967 yılında Sinop'ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1992 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlıklarında bulundu. 2002 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine, 2016 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. İçişleri Bakanlığınca inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere 1994 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye, 2009 yılında da 6 ay süreyle ABD'ye gönderildi.

2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden Yüksek Lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesi aldı.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Turan ERGÜN evli ve 1 çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir