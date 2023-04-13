Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Turan Bedirhanoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Turan Bedirhanoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Turan Bedirhanoğlu kimdir? Turan Bedirhanoğlu kaç yaşında, nereli? Turan Bedirhanoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Turan Bedirhanoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Turan Bedirhanoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Turan Bedirhanoğlu kimdir? Turan Bedirhanoğlu kaç yaşında, nereli? Turan Bedirhanoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TURAN BEDİRHANOĞLU KİMDİR?

Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan Turan Bedirhanoğlu biyografisi şöyle;

"Turan BEDİRHANOĞLU, 1984 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da, lise öğrenimini ise Bitlis'te tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak başladı. Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa ettikten sonra Yurt Dışı Staj programı çerçevesinde, Federal Almanya Cumhuriyetinde dil eğitimi ve Kamu Yönetim Yapısını incelemek üzere bir yıl süre ile bulundu. Daha sonra Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlıkgörevini yerine getirdi ve 2014 yılında ise Müşterek Kararname ile Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürütürken yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde

Şırnak Belediye Başkan V.

Balveren Belediye Başkan V.

Kumçatı Belediye Başkan V.

Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

görevlerini ifa etti. Şırnakta yürütmüş olduğu 5 yıllık görev süresinin akabinde 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Küçükçekmece Kaymakamı olarak atanmış olup; Eylül 2019 tarihinden itibaren bu görevini sürdürmektedir.

'Türk ve Osmanlı Bürokrasisi' hakkında yüksek lisans çalışmasını tamamlamış olan BEDİRHANOĞLU, Almanca ve İngilizce bilmektedir."