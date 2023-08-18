Survivor programında iki kez şampiyonluk kazanmış ve yurtdışında da bir yarışmayı birinci olarak tamamlamış olan Turabi Çamkıran, bir süredir hastanede tedavi görmektedir. Sosyal medya hesaplarını kullanarak zaman zaman tartışmalı ve hoş olmayan içerikler paylaşan Çamkıran, hastalığı hakkında detaylar vererek takipçilerinden anlayış ve destek talep etti. Peki, Turabi'ye ne oldu, neden hastanede? Turabi neden hastanelik oldu?

2 kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir yurt dışında yaşıyor.Çamkıran, bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirterek helallik istedi. Peki, Turabi'ye ne oldu, neden hastanede? Turabi neden hastanelik oldu? İşte detaylar…

TURABİ'YE NE OLDU, NEDEN HASTANEDE?

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hastanede çekilen fotoğrafları yayınlayan Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Görüntüleriyle sevenlerini korkutan Çamkıran, şu ifadeleri kullandı: "Azrail'e mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail'le oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın."

"ARTIK TÖVBE, EVLENİP ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞACAĞIM"

"Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli. Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır."