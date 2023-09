Survivor All Star 2024 Turabi kimdir ve Turabi Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Turabi Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Turabi Survivor'a mı katılıyor? Turabi kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Survivor All Star 2024 Turabi kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Turabi Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Turabi Survivor'a mı katılıyor? Turabi kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 TURABİ KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun 6. yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Turabi'nin dahil olduğunu açıkladı.

"TURABİ'NİN ZORLU RAKİPLERİNE KARŞI NE YAPACAĞINI MERAK EDİYORUM"

Her gün bir Survivor All Star yarışmacısını açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Turabi Çamkıran'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Daha önce 3 kez yarışmaya katılan ve 2 kez şampiyon olan Turabi'nin All Star'da mücadele edeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

TURABİ KAÇ KEZ YARIŞTI?

Turabi Çamkıran, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'da mücadele etti. 2014 Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Turabi, şampiyon oldu. 2015 yılında da Survivor All Star'da yer alan Turabi, bir kez daha şampiyon oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi ilan edildi.