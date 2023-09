Ünlü yarışmacı Turabi'nin 2024 Survivor All Star kadrosuna dahil olup olmayacağı merak konusu oldu. Turabi'nin Survivor'a katılma durumu araştırılmaktadır. Peki, Turabi Survivor'a katılacak mı? 2024 Survivor All Star kadrosuna Turabi katılmayacak mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması 2024 yılında yayınlanacak All Star kadrosunda iddialı yarışmacıları yer alacak. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni yarışmacıları açıklarken Turabi, All Star kadrosuna katılacak mı sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Turabi'nin Survivor'a katılma durumu araştırılmaktadır. Peki, Turabi Survivor'a katılacak mı? 2024 Survivor All Star kadrosuna Turabi katılmayacak mı? Detaylar haberimizde...

TURABİ SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2024'ün kadrosuna giren Turabi, henüz sağlık sorunlarını atlatabilmiş değil. Bastonlu halini paylaşan Turabi, yarışmaya katılmayacağı ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu. Turabi "Rahatsızlığından dolayı gelemeyecek' diyenlere aldırış etmeyin. Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocak'ta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum. Zaten Survivor için antrenmana fazla gerek yok. Adada herkes yatarken benim bol bol vaktim olacak hazırlanmaya. İlk aydan sonra da alışmaya başlarım. O zamana kadar elediler elediler. Eleyemediler geçmiş olsun. Sağlığınıza iyi bakın. O gitti mi hiç bir şeyin önemi kalmıyormuş" dedi.