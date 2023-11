Haberler ›› Gündem ›› Turabi Survivor 2024'de neden katılmayacak? Turabi Survivor'a ne zaman katıldı? Survivor All Star 2024 kadrosu!

Turabi Survivor 2024'de neden katılmayacak? Turabi Survivor'a ne zaman katıldı? Survivor All Star 2024 kadrosu!

Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan Turabi, yarışmaya katılmayacak mı merak ediliyor. Turabi Survivor'a ne zaman katıldı ve Survivor All Star 2024 kadrosu gündeme geliyor. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacılarından Turabi Çamkıran yarışmaya katılıp katılmayacağı araştırılıyor. Turabi Survivor 2024'de neden katılmayacak ve ne oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Turabi Survivor 2024'de neden katılmayacak? Turabi Survivor'a ne zaman katıldı? Survivor All Star 2024 kadrosu!