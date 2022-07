Survivor'da iki kere şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir yarışma programı hazırlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı'ya rakip olmaya hazırlanan Çamkıran, "Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insanlar ceza alacak" dedi. Yarışmanın ödülü ise tamı tamına 10 milyon TL. Peki, Turabi programı ne zaman başlayacak? Turabi hangi kanalda çıkacak?

TURABİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olan Turabi Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek" ifadelerini kullandı.

NETFLIX'TEN HABER BEKLİYOR

Yarışma için Netflix'le görüşmeye çalıştığını da söyleyen Turabi Çamkıran, "Şu an yarışmaya kimlerin katılmak için mesaj attığını söylesem ortalık yıkılır. Netflix'ten de ses yok. Herhalde kredi çekmek için bankalara gidebilirim. Tahmin ettiğimden de erken olabilir bu iş" ifadelerini kullandı.

Yarışmayı kendi sunacak olan Turabi, büyük ödülün de 10 milyon TL olacağını duyurdu.