Turabi elendi mi? Survivor All Star 2024 Turabi elendi mi, neden yok?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda Turabi dikkatleri çekti. Peki, Turabi elendi mi? Survivor All Star 2024 Turabi elendi mi, neden yok?

TURABİ ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yarışmaya devam ediyor. Turabi henüz Survivor yarışmasından elenmedi.

SURVİVOR HAKAN VE TURABİ OLAYI NE?

Oyunda yardımcı olduğu takım arkadaşı Gizem'e atışlarda da destek olmak isteyen Turabi, Hakan'ı yana kayması konusunda uyardı. Gizem'in dibinde duran Hakan ise çekilmek istemeyince Turabi arasında gerginlik çıktı. İkilinin arasındaki gerginlik oyun alanına da sıçrayınca o sırada atış yapmaya çalışan Gizem ve Seda durduruldu. İki takım yarışmacıları, Hakan ve Turabi arasındaki teması engellemek için mücadele ederken gerginlik iyice tırmandı.

Atışları yarım kalan Seda ise yaşanan kavgaya sessiz kalamayarak "Gevşek gevşek hareketler. Gevşek, cacık... Vızır vızır konuşuyorlar. Bundan sonra hepinize error yapmazsam namerdim. Siz atış yaparken atamıyor diye bağıracağım. Travma yaratacağım size. Özellikle senin oyununda Turabi. Başlarım böyle aşkın ızdırabına ya" diyerek öfke kustu.