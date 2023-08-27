Turabi Çamkıran'ın sağlık durumu nasıl? Turabi hastalığı ne, neden hastanede?

Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ve daha sonrasında sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın son durumum merak ediliyor. Turabi Çamkıran öldü mü son dakika! Peki, Turabi Çamkıran son durumu ne? Turabi Çamkıran'ın sağlık durumu nasıl, iyi mi? Turabi hastalığı ne, neden hastanede?

Turabi Çamkıran son durumu ne? Sorusu, Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığının görüntüleri ile birlikte gündeme geldi ve sevenleri tarafından internet üzerinde Turabi Çamkıran'ın sağlık durumu nasıl, iyi mi? Soruları araştırıldı. Peş peş katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süre önce hastaneye kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü söyledi. Turabi Çamkıran öldü mü son dakika! Peki, Turabi Çamkıran son durumu ne? Turabi Çamkıran'ın sağlık durumu nasıl, iyi mi? Turabi hastalığı ne, neden hastanede?

TURABİ ÇAMKIRAN SON DURUMU NE?

Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Görüntüleriyle sevenlerini korkutan Çamkıran, şu ifadeleri kullandı: "Azrail'e mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail'le oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın."

"Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli. Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır."