Tur dağı nerede? Tur dağının önemi ne?
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Dağlar, yeryüzündeki en ilgi çekici yer şekilleri olarak tüm görkemleriyle geçmişten günümüze zamana meydan okuyorlar. Tarih boyunca önemli olayların cereyan ettiği bazı dağlar ise diğerlerinden bu farklı özellikleriyle ayrılıyor. Tur Dağı yada diğer isimliyle Sina Dağı onlardan birisi. Peki, Tur dağı nerede, önemi ne? Tur dağında ne yetişir? İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
Tur Dağı, İbranilerin tarihinde önemli dönüm noktalarının gerçekleştiği kutsal bir dağ olarak kabul görmektedir. Bu özel dağda ünlü On Emir' in Hz. Musa'ya vahyedildiği, bu On Emir'in ise İbranilerin yaşamlarında dini ve ahlaki açıdan en önemli temel hususları oluşturduğu bilinmektedir. Peki, Tur dağı nerede, önemi ne? Tur dağında ne yetişir? Detaylar haberimizde...
Sina bölgesinde bulunan, Süveyş kanalının başlangıcına yakın olan bir bölgede konumlanan Sina Dağı diğer yaygın bilinen adı ile Tur Dağı'nın oluşumu en az yeri kadar merak uyandırıyor. Tur Dağı, Asya ve Afrika kıtalarının birbirinden ayrılması neticesinde günümüzdeki şeklini almış ve oluşumunu tamamlamıştır.
Tur dağı ya da diğer isimliyle Sina dağı Hz. Musa'ya Tevrat'ın verildiği dağ. Aynı adı taşıyan yarımadanın güneyinde bulunan dağla özdeşleştirilen Sina Yahudi, Hristiyan ve İslâm geleneklerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın verildiği yer olarak kabul edilir.
Mü'minun Suresinin 20. Ayet-i Kerimesinde "Tur Dağı'nda yetişen bir -zeytin- ağacı yarattık ki -meyvesi- yiyenler için hem yağ, hem de katık -olarak zeytin- verir" buyurulur. Tin Suresinde, Allah-ü Teâlâ insanı yaratma biçimiyle ilgili incir ve zeytin üzerine yemin eder. Bu iki ağaç aynı iklim şartlarında yetişir.
Fırtına patladı, yıldırımlar çaktı ve Sina Dağı'nın tepesi alevler içindeyken Tanrı, Musa'yla konuştu. Hem Tevrat hem de İncil, Tanrı'nın Hz. Musa'ya indirdiği 10 Emir'i anlatan bölümlerinde böyle anlatır. Her yıl yüzbinlerce hacı adayı Mısır toprakları içinde yer alan Sina yarımadasındaki Sina Dağı'nı ziyaret eder
On Emir herkes tarafından bilinen, Tanrı'nın Tur Dağı'nda Musa aracılığıyla İsrailoğullarına vermiş olduğu yasalardır bütünüdür. İsrailoğullarına verilmiş yasalar bundan ibaret değildir, ancak On Emir ilk yasalar olarak kabul edilebilir.
On Emir şu şekildedir:
- Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim. Benden başka tanrın olmayacak.
- Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın.
- Tanrın RAB 'bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB , adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
- Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB 'be Şabat Günü olarak adanmıştır.
- Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB 'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
- Adam öldürmeyeceksin.
- Zina etmeyeceksin.
- Çalmayacaksın.
- Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
- Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.