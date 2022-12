Tur dağı nerede? Tur dağının önemi ne?

Tur Dağı, İbranilerin tarihinde önemli dönüm noktalarının gerçekleştiği kutsal bir dağ olarak kabul görmektedir. Bu özel dağda ünlü On Emir' in Hz. Musa'ya vahyedildiği, bu On Emir'in ise İbranilerin yaşamlarında dini ve ahlaki açıdan en önemli temel hususları oluşturduğu bilinmektedir. Peki, Tur dağı nerede, önemi ne? Tur dağında ne yetişir? Detaylar haberimizde...

TUR DAĞI NEREDE?

Sina bölgesinde bulunan, Süveyş kanalının başlangıcına yakın olan bir bölgede konumlanan Sina Dağı diğer yaygın bilinen adı ile Tur Dağı'nın oluşumu en az yeri kadar merak uyandırıyor. Tur Dağı, Asya ve Afrika kıtalarının birbirinden ayrılması neticesinde günümüzdeki şeklini almış ve oluşumunu tamamlamıştır.

TUR DAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Tur dağı ya da diğer isimliyle Sina dağı Hz. Musa'ya Tevrat'ın verildiği dağ. Aynı adı taşıyan yarımadanın güneyinde bulunan dağla özdeşleştirilen Sina Yahudi, Hristiyan ve İslâm geleneklerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın verildiği yer olarak kabul edilir.

TUR DAĞINDA NE YETİŞİR?

Mü'minun Suresinin 20. Ayet-i Kerimesinde "Tur Dağı'nda yetişen bir -zeytin- ağacı yarattık ki -meyvesi- yiyenler için hem yağ, hem de katık -olarak zeytin- verir" buyurulur. Tin Suresinde, Allah-ü Teâlâ insanı yaratma biçimiyle ilgili incir ve zeytin üzerine yemin eder. Bu iki ağaç aynı iklim şartlarında yetişir.

ALLAH HZ. MUSA İLE HANGİ DAĞDA KONUŞMUŞTUR?

Fırtına patladı, yıldırımlar çaktı ve Sina Dağı'nın tepesi alevler içindeyken Tanrı, Musa'yla konuştu. Hem Tevrat hem de İncil, Tanrı'nın Hz. Musa'ya indirdiği 10 Emir'i anlatan bölümlerinde böyle anlatır. Her yıl yüzbinlerce hacı adayı Mısır toprakları içinde yer alan Sina yarımadasındaki Sina Dağı'nı ziyaret eder

ON EMİR NEDİR?

On Emir herkes tarafından bilinen, Tanrı'nın Tur Dağı'nda Musa aracılığıyla İsrailoğullarına vermiş olduğu yasalardır bütünüdür. İsrailoğullarına verilmiş yasalar bundan ibaret değildir, ancak On Emir ilk yasalar olarak kabul edilebilir.

On Emir şu şekildedir: