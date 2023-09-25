Şirket hissesi alım satışı yapan hissedarlar arama motorlarında Tüpraş temettü ne zaman? Tüpraş temettü nasıl alınır 2023? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? sorularına yanıt arıyor. Peki, Tüpraş temettü ne zaman? Tüpraş temettü nasıl alınır 2023? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...

Temettü veren hisseler merak edilirken vatandaşlar Tüpraş temettü ne zaman? Tüpraş temettü nasıl alınır 2023? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? sorularını da merak ediyor. Şirketlere ortak olan ve kar payı alacak olan vatandaşlar Tüpraş temettü ne zaman? Tüpraş temettü nasıl alınır 2023? Tüpraş temettü

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

Temettü dağıtım tarihi 29 Eylül 2023 olarak açıklanırken ödeme tarihi 3 Ekim olarak duyuruldu.

TEMETTÜ NASIL ALINIR?

Temettü almaya hak kazanan yatırımcıların ortak hesabına otomatik olarak yatırılır.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır: nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Temettü elde edilen kardan pay alma hakkıdır. Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir. Ancak önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şarttır. Ayrıca pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz.

Borsada işlem gören şirketler ilgili dönemde kar etmiş olsalar dahi, temettü dağıtmayabilirler. Geleneksel olarak kar payı dağıtan şirketler olduğu gibi kar payı dağıtmama kararı alan şirketler de olabilir. Temettü kararı yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır. Borsada işlem gören ortaklıklarda kar payı, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Kar payı alabilmek için mutlaka kar payının ödemesinin yapıldığı gün o pay senedinin elinizi bulundurmanız şarttır.

Temettü tutarı toplam olarak duyulabileceği gibi pay senetlerinin borsa işlemlerinde dikkate alınan nominal değeri olan 1 TL üzerinden de duyurulabilir. Örneğin sermayesi 100 milyon lira olan ve toplamda 20 milyon lira temettü ödemeye karar veren bir şirket, 1 TL nominal değerli her pay senedine 20 kuruş temettü ödemesi yaparsa, elinde bu şirkete ait 100 adet pay senedi olan yatırımcı bu durumda 20 TL temettü almaya hak kazanır. Vergi düzenlemelerindeki istisnalar hariç bireysel yatırımcılar için yüzde 15'lik stopaj kesildikten sonra temettü geliri elde edilmiş olur.