Tüpraş'ın temettü dağıtım tarihi, halkın ilgisini çekiyor. Son günlerde sıkça sorulan sorular arasında Tüpraş'ın ne zaman temettü dağıtacağı ve temettü ödemesinin miktarı bulunuyor. Peki, Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? TUPRS temettü ne zaman verecek?

Tüpraş'ın temettü tarihi merak ediliyor. Son günlerde merakla beklenenler arasında ise Tüpraş temettü dağıtımı yer aldı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? TUPRS temettü ne zaman verecek? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ DAĞITACAK?

Temettü dağıtım tarihi 29 Eylül olurken, Tüpraş'ın temettü ödeme tarihi 3 Ekim olarak duyuruldu. KAP'ta yer alan açıklamaya göre: brüt 7,52 TL, net 6,77 TL olarak peşin kâr payı ödenecek.

TEMETTÜ NASIL ALINIR?

Temettü ödemesi, hak kazanan yatırımcıların ortak hesaplarına otomatik olarak gönderilir.

TEMETTÜ NEDİR, NE DEMEK?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârdan, pay sahiplerine dağıtılan bir gelirdir. Borsada işlem gören şirketler, kâr payını nakit veya hisse senedi olarak ortaklarına sunabilir. Temettü ödemeleri iki şekilde gerçekleşir: nakit olarak yapılanlar ve bedelsiz sermaye artırımı sonucunda verilen yeni hisse senetleri.

Temettü, bir şirketin yıllık net karından pay alma hakkını ifade eder. Bu kar payı, nakit olarak veya pay senetleri şeklinde ödenebilir. Şirketler, bedelsiz sermaye artırımı yaparak yeni hisse senetleri dağıtarak da temettü ödeyebilirler. Nakit olarak ödenmesi durumunda, ödeme anında veya taksitler halinde yapılabilir. Temettü, sadece pay sahiplerine değil, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılabilir, ancak önce pay sahipleri kar paylarını alır. Ayrıca, dağıtılan kar payı, toplam kârın dörtte birini aşamaz.

Tüpraş

Borsada işlem gören şirketler, kâr elde etseler bile, temettü dağıtmama kararı alabilirler. Kar payı dağıtma veya dağıtmama kararı, şirketin yönetim kurulu tarafından önerilir ve genel kurulda kararlaştırılır. Borsada işlem gören şirketlerde, kar payı, pay sahiplerine sahip oldukları paylar oranında dağıtılır. Kar payını alabilmek için, ödemenin yapıldığı gün elinizde ilgili pay senetlerinin bulunması gerekir.

Temettü tutarı, genellikle toplam olarak duyurulur, ancak bazen pay senetlerinin nominal değeri olan 1 TL üzerinden de açıklanabilir. Örneğin, 100 milyon lira sermayeye sahip bir şirket, toplamda 20 milyon lira temettü ödeme kararı aldığında, her bir 1 TL nominal değere sahip pay senedi için 20 kuruş temettü ödemesi yapabilir. Bu durumda, 100 adet pay senedi bulunduran bir yatırımcı, 20 TL temettü alır. Vergi düzenlemelerine tabi olarak, bireysel yatırımcıların elde ettikleri temettü geliri yüzde 15 stopaj kesintisine tabi tutulur.

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