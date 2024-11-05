TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı?

Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi olan TÜPRAŞ'ta yaşanan son gelişmeler gündemde dikkat çekiyor. TÜPRAŞ hisselerinde düşüş yaşandığı ve borsada bu hisselerin işleme kapatıldığına dair iddialar yatırımcıların ilgisini topladı. Resmi bir açıklamanın yapılması beklenirken, bu gelişmenin kaynağı olarak İzmit'teki Tüpraş Rafinerisi'nde meydana gelen patlama gösteriliyor. Peki, TÜPRAŞ hisseleri düştü mü? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? Detaylar haberimizde...

TÜPRAŞ HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI MI?

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ?

İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından hisselerde düşüş yaşandı.