Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) hisse başına ne kadar temettü ödeyeceği gündeme gelirken TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. KAP'ın yaptığı bildirime göre, 17 Ağustos 2023'de Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi hakkında bilgi verdi. Peki, TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihi ne zaman? TÜPRAŞ hisse başına ne kadar temettü ödeyecek?

TÜPRAŞ hisse başına ne kadar temettü ödeyecek ve TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihi ne zaman olduğu merak ediliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu, Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi konusunda açıklamada bulunmasının ardından, TÜPRAŞ hisse başına ne kadar temettü ödeyecek? TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihi ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. TÜPRAŞ hisse başına ne kadar temettü ödeyecek? TÜPRAŞ'ın temettü ödeme tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

TÜPRAŞ HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Açıklamaya göre, 29 Eylül tarihine kadar hisse başı olarak temettü ödemesi yapılacağı duyuruldu.Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin hisse senetlerine sahip olan yatırımcılar ise bu temettü ödemesini alabilecekler.

Buna göre, hisse başına brüt 7,5254479 TL, net 6,7729031 TL nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

TÜPRAŞ'IN TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ödemeleri alma hakkına sahip olanlar ise ödemeleri 29 Eylül'de alabilecektir. Temettü ödemesi yapılan hesaplamaya göre%5,5 oranında oldu.