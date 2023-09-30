Rap müziğinin efsane ismi Tupac Shakur'un 27 yıl önce Las Vegas'ta gerçekleşen cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Las Vegas polisi, cinayete ilişkin bir kişiyi tutukladı. Shakur, 7 Eylül 1996'da bir dövüş maçını izledikten sonra arabasına dönerken açılan ateş sonucu yaralanmış ve altı gün sonra hayatını kaybetmişti. Peki, Tupac (2pac) neden öldü, kim öldürdü? Tupac Shakur neden suikaste uğradı, kaç kurşun yedi?

Tupac (2pac) neden öldü, kim öldürdü? Tupac Shakur neden suikaste uğradı, kaç kurşun yedi?

Tupac Shakur neden suikaste uğradı, kaç kurşun yedi? Merak ediliyor. Las Vegas'ta 27 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren efsane rapçi Tupac Skahur cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Peki, Tupac (2pac) neden öldü, kim öldürdü? İşte detaylar…

TUPAC (2PAC) NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Tupac Shakur (gerçek adıyla Tupac Amaru Shakur), Amerikalı ünlü bir rapçi, aktör ve şairdir. Tupac, 16 Haziran 1971 tarihinde New York, ABD'de doğmuş ve 13 Eylül 1996'da Las Vegas, Nevada'da ölmüştür. 25 yaşında hayatını kaybeden Tupac Shakur, kısa ömrü boyunca rap müziğin önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir.

Tupac Shakur'ün ölümü hala net olarak aydınlatılmamış bir suikast sonucu gerçekleşmiştir. 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta bir dövüş maçını izledikten sonra, arabasına dönerken açılan ateş sonucu yaralanmıştır. İlk başta ölümcül olmayan bir vuruş gibi görünse de, altı gün sonra yaraları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Tupac'in ölmeden önceki son fotoğrafı

27 YIL SONRA TUTUKLANDI

Tupac Shakur cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Las Vegas polisi, cinayete ilişkin Duane 'Keefe D' Davis isimli kişiyi tutukladığını duyurdu. Şüpheli hakkındaki suçlamalar belirsizliğini koruyor.

TUPAC SHAKUR NEDEN SUİKASTE UĞRADI, KAÇ KURŞUN YEDİ?

Tupac Shakur'ün ölümünün ardında kimin olduğu tam olarak kanıtlanamamıştır. Ancak bu suikast, Tupac'ın müzik endüstrisindeki rekabetler, gangster rap sahnesindeki anlaşmazlıklar ve kişisel düşmanlıklarla ilişkilendirilmiştir. Birçok teori ve spekülasyon ortaya atılsa da, suikastın arkasındaki gerçek neden ve sorumlular hala net olarak belirlenmemiştir. Suge Knight'ın aracı kırmızı ışıklarda dururken aracın sağından yaklaşan beyaz bir Cadillac, Suge ve Tupac'ın yanında durdu ve arka koltukta oturan kimliği belirsiz biri tarafından mermi yağmuruna tutuldu. Tupac'a 4 adet mermi isabet etti. Mermilerin biri sağ akciğerine isabet etti. Suge Knight ise sadece başına aldığı sıyrıkla kurtuldu.