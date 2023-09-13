Tüp patlamasında yandı, hastanede rehin kaldı, başbakan kurtardı, şimdi askere gitti

Adana'da 15 yıl önce tüp patlamasında yaralanan İbrahim Yıldırım, kaldırıldığı özel hastanede 230 TL'lik ödemeyi yapamadığı için hastanede rehin tutulmuş, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girince, Yıldırım taburcu edilmiş, hastanede ise bir hafta kapatılmıştı

Erdoğan tarafından özel tedavi ettirilerek yanık izleri neredeyse yok olan Yıldırım, şimdi vatani görevini yapmak üzere askere gitti

Tüp patlamasında elleri kolları yanan İbrahim büyüyüp vatani görevini yapmak için askere giderken geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşüp teşekkür etmek istediğini belirtti

ADANA - Adana'da 15 yıl önce tüp patlamasında yaralanan İbrahim Yıldırım (21), kaldırıldığı özel hastanede 230 TL'lik ödemeyi yapamadığı için hastanede rehin tutulmuş, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girince, Yıldırım taburcu edilmiş, hastane de bir hafta kapatılmıştı. Daha sonra da Erdoğan tarafından özel tedavi ettirilerek yanık izleri neredeyse yok olan Yıldırım, şimdi vatani görevini yapmak üzere askere gitti.

16 Nisan 2008 tarihinde, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde bulunan Mahmut Yıldırım'a ait tüp gaz bayiinde çalışan Ahmet Gökoğlu (19), önceki akşam ilköğretim öğrencisi yeğeni İbrahim Yıldırım'ı yardım etmesi için yanına çağırdı. Gökoğlu'nun motosikletle götürmek istediği bir tüp gaz yere düşerek patladı. Gökoğlu ve Yıldırım yanarak yaralanırken, çevredeki evlerin camları kırıldı. Yaralılar özel bir tıp merkezine götürüldü. Burada 230 TL'lik ön ödeme olmadığı için özel hastane yaralıların sevk olmasına izin vermemişti. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma el atarak yaralılara sahip çıkmış ve hastane yaralıları rehin tuttuğu için bir hafta kapatılmıştı.

"Yandığımda çocuktum, şimdi askere gidiyorum"

O dönem 8 yaşında olan, şimdilerde 23 yaşına gelen İbrahim Yıldırım, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. 15 yıl önce yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yıldırım, "O sırada çok ağır bir patlama yaşadık. Ben ve abimle birlikte özel hastaneye gittik. Sonra özel hastanede bize bakılmadı tedavi yapmadılar. Ben ve abimi bir saat boyunca bizi acı çekerek beklettiler. Hiçbir şey yapmadılar. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir haber göndererek bizi başka bir hastaneye nakletti. Nakledildiğim hastanede benim tedavim ve ameliyatlarım yapıldı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, Allah razı olsun, bütün tedavi sürecime kadar her şeyi o karşıladı. O yaptı, o yardımcı oldu. O zaman 8 yaşındaydım, çocuktum. Şimdi 23 yaşındayım, Askere gidiyorum. Cumhurbaşkanımıza yardımcı olduğu ve bana o kadar sahip çıktığı için bir teşekkür etmek istedim. İnşallah da bir araya gelip görüşmek isterim" dedi.

"Hastanede acı çekiyorduk, bizi rehin aldılar, duruma Cumhurbaşkanımız el atmıştı"

Özel hastaneye ilk girdiklerinde çok acı çektiklerini vurgulayan Yıldırım, "Bütün derilerimize kadar acıyı hissediyorduk. O kadar kötü durumdaydık fakat bizi hastanede rehin aldılar. Hastane o zaman bizden bir ücret talep etmişti. O zaman parasıyla 230 TL'lik bir ücretti ama biz onu ödeyemedik. Ödeyememekten kastım bir de daha tedavi etmeden, bir şey yapmadan bir ödeme istenmişti. O zaman bayağı bir yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanımız bu duruma el atmıştı. Başka bir hastaneye nakledilmiştim ve hastanenin kapanmasını emretmişti" diye konuştu.

"İyileştim askere gidiyorum, Cumhurbaşkanımızla bir araya gelip teşekkür etmek istiyorum"

Yaşanan tüp patlamasının ardından 2 yıl dışarıya çıkamadığına dikkat çeken Yıldırım şunları kaydetti:

"Güneş de görmemem gerekiyordu. Yanıklarım çok ağırdı. Kollarım falan hiçbir şekilde güneş görmemesi gerekiyordu. Çok zor zamanlardan geçirdiğimi söyleyebilirim. Tedavi süreci ve zamanla bir şekilde ayağa kalktım. Bir şekilde okuluma falan tekrardan devam ettim. Tedavi sürecinde Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük. Hatta valilik binasına gelmişti. Orada da görüşmüştük. Ondan sonra telefonla da görüşmüştük. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelip yüz yüze gelip ona bir teşekkür etmek isterdim. Çünkü kimsenin yapmadığını yaptı. O esnada bize sahip çıktı. O zamanın şartlarına göre yaptığı çok önemliydi."

Yıldırım, daha sonra Adana Otogarı'ndan vatani görevi yapacağı ile otobüsle gitti.