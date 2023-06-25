Tunuslu mühendis Ebubekir Siyale, çevre dostu hafif ticari araç geliştirdi

Ukrayna ve Almanya'da lisansüstü eğitimlerini tamamlayan Siyale, ülkesine kesin dönüş yaptıktan sonra yurt dışında kazandığı deneyimi ülkesine de yararlı hale getirmek istedi. Siyale, 2021'de kurduğu Bako Motors Şirketi bünyesinde güneş paneliyle donattığı elektrik enerjisi ile çalışan bir motorun yer aldığı ilk çevre dostu aracını üretti.

Tunuslu mühendis Ebubekir Siyale, kendi imkanlarıyla "Bako B10" adını verdiği çevre dostu elektrikli hafif ticari araç geliştirdi.

Ukrayna ve Almanya'da lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra dünyanın ileri gelen otomobil üreticilerinin yanında çalışan Siyale, ülkesine kesin dönüş yaptıktan sonra yurt dışında kazandığı deneyimi ülkesine de yararlı hale getirmek istedi.

Siyale, 2021'de kurduğu Bako Motors Şirketi bünyesinde güneş paneliyle donattığı elektrik enerjisi ile çalışan bir motorun yer aldığı ilk çevre dostu aracını üretti.

Kovid-19 salgını sürecinde geliştirdiği elektrikli bisikleti zamanla 3 tekerlekli hafif iş aracına dönüştürecek şekilde geliştiren Siyale aracını, küçük bir iş aracı şeklinde de dizayn etti.

Araç fikrinin ortaya çıkmasını ve gelişim sürecini AA muhabirine anlatan Siyale, "Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina döneminde oğlum İbrahim ile sık sık elektrikli bisiklete bindik. Bu süreçte kendim de elektrikli bir bisiklet ürettim. Daha sonra küçük de olsa elektrikli bir iş aracı geliştirmek için çalışmaya başladım." dedi.

2000 litre bagaj kapasitesi olan ticari araç 300 kilogram yük taşıyabiliyor

Ürettiği aracı "hafif ticari araç" olarak nitelendiren Siyale, şöyle devam etti:

"Tunus yerel dilinde kutu ya da çanta anlamına gelen 'bako' isminden esinlenerek aracımın adını Bako koydum. Yaklaşık 2000 litrelik bagaj kapasitesi olan hafif ticari aracımız 300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Üç farklı versiyonu olan aracımız tam şarj edildiğinde, versiyonuna göre 100, 150 ve 200 kilometre ulaşım mesafesine sahip. Hızı saatte 45 kilometre olan aracımızın pilleri güneş enerjisi ile de şarj oluyor. 100 kilometrede 1,5 Tunus dinarı (50 sent) karşılığı enerji harcıyor."

Tunuslu mühendis araçlarının halihazırda piyasada 12 bin Tunus dinarına (4 bin dolar) satıldığını söyledi.

Siyale, aracın patentini alırken birçok engelle karşılaştıklarını ancak tüm bürokratik zorluklara rağmen sonunda başarılı olduklarını kaydetti.

Uluslararası pazara açılmak istiyoruz"

Ürettiği aracı uluslararası arenada da tanıtmak istediğini aktaran Siyale, şunları ifade etti:

"Ürettiğimiz araç kalite standartları yüksek bir araç. Bu yüzden aralarında Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere birçok ülkeden rağbet göreceğine inanıyoruz.

Her ne kadar elektrikli araç piyasası zorlu bir pazar olsa da taleplere göre araçta değişiklik yapabileceğimiz için avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Mesela Suudi Arabistan pazarına geliştireceğimiz 4 tekerlekli araçlarla girmeyi planlıyoruz."

Dünyada küresel ısınmanın artmasına neden olan fosil yakıtların kullanıldığı araçların önümüzdeki süreçte piyasadan çekileceğini savunan Siyale, "Dünyada, karbonmonoksit emisyonlarından kaynaklanan kirliliğin en büyük sebeplerinden olan fosil yakıtlarla çalışan araçlar yerini yenilenebilir ve çevre dostu araçlara bırakıyor. Bu küresel eğilimden dolayı önümüzdeki süreçte çevre dostu ve insan sağlığını önceleyen motor sistemlerinin kullanıldığı araç piyasasında büyük rekabet yaşanacak." ifadelerini kullandı.