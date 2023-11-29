Tunus Turizm Gelirleri Yüzde 32 Arttı

Tunus'un turizm gelirleri bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında arttı. Turizm sektöründen elde edilen gelirler 6,4 milyar dinara ulaştı.

TUNUS, 29 Kasım (Xinhua) -- Tunus'un turizm gelirleri bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında arttı.

Tunis Afrique Presse (TAP) tarafından Salı günü yayımlanan habere göre, turizm sektöründen elde edilen gelirler 20 Kasım itibarıyla 6,4 milyar dinara (yaklaşık 2,06 milyar ABD doları) ulaştı.

Habere göre söz konusu artış, ülkede 2022'nin aynı döneminde 21,9 milyar dinar olan döviz rezervlerinin 27 Kasım'da 24,8 milyar dinara ulaşarak güç kazanmasına katkıda bulundu.

Tunuslu yetkililer, Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 2020 ve 2021 yıllarında önemli ölçüde azalan turizm sektörü faaliyetlerini yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Tunus ekonomisinde önemli bir sektör olan turizm, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 9'unu oluşturuyor ve yaklaşık 400.000 kişiye istihdam sağlıyor.

2011 yılındaki Arap Baharı süreci ve 2015 yılında başkent Tunus'taki Bardo Müzesi ile Sousse kentindeki bir sahil beldesinde meydana gelen terör saldırılarından etkilenen Tunus turizm sektörü son on yılda en kötü krizini yaşadı.