Tunus maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Tunus teknik direktörü kim, Tunus kalecisi kim, Tunus 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.

Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Tunus oldu. Peki, Tunus teknik direktörü kim? Tunus kalecisi kim? İşte, Tunus 2022 Dünya kupası kadrosu!

TUNUS TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Teknik direktör: Celal Kadri

TUNUS 2022 DÜNYA KUPASI KADROSU!

Tunus 2022 Dünya kupası kadrosu henüz açıklanmadı.

