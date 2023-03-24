Tunus - Libya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Tunus - Libya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tunus - Libya maçı oldu. Peki, Tunus - Libya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Tunus - Libya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Tunus - Libya maçı ne zaman başlayacak? Tunus - Libya maçının özeti nerede yayınlanır? Tunus - Libya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Tunus - Libya maçı olacak. Peki, Tunus - Libya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Tunus - Libyamaçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Tunus - Libya Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 23:30'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Rades'da, Stade Olympique de Rades Stadyumu'nda oynanacak.