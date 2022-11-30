Tunus - Fransa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Tunus - Fransa maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Tunus - Fransa maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Tunus - Fransa maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Tunus - Fransa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Tunus - Fransa maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Tunus - Fransa maç özeti ve detayları haberimizde...
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Tunus - Fransa maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 18:00 'da başladı.
Tunus - Fransa maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.
Tunus - Fransa maçı şuanda 1-0 devam ediyor. Maçta Tunus 1-0 önde. Maç 1-0 bitti. Tunus 3 puanın sahibi oldu.
Tunus maçı 1-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:
Tunus'un golleri:
- 58. dakika : Wahbi Khazri
MAÇ SONUCU : TUNUS 1 - 0 FRANSA
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.