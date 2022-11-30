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Tunus - Fransa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Tunus - Fransa maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Tunus - Fransa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Tunus - Fransa maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Tunus - Fransa maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Tunus - Fransa maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Tunus - Fransa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Tunus - Fransa maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Tunus - Fransa maç özeti ve detayları haberimizde...

Tunus - Fransa maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Tunus - Fransa maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 30 Kasım Tunus - Fransa maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Tunus - Fransa maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Tunus - Fransa maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 18:00 'da başladı.

Tunus - Fransa maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.

Tunus - Fransa maçı şuanda 1-0 devam ediyor. Maçta Tunus 1-0 önde. Maç 1-0 bitti. Tunus 3 puanın sahibi oldu.

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Tunus maçı 1-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

Tunus'un golleri:

  • 58. dakika : Wahbi Khazri

MAÇ SONUCU : TUNUS 1 - 0 FRANSA

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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