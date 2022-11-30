Tunus - Fransa canlı izle! FIFA 2022 Tunus - Fransa Dünya Kupası maçını HD canlı izle! Tunus - Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!

Tunus - Fransa canlı yayın izle! 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Tunus - Fransa arasında oynanıyor. Tunus - Fransa maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Tunus - Fransa canlı izle! 30 Kasım Tunus - Fransa Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Tunus - Fransa maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Tunus - Fransa canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunus - Fransa canlı izle! 30 Kasım Tunus - Fransa Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Tunus - Fransa maçı hangi kanalda? Tunus - Fransa maçı nereden izlenir? Tunus - Fransa maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

TUNUS - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tunus - Fransa, Dünya Kupası D grubu maçı 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 18:00 'da başladı.

TUNUS - FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Tunus - Fransa maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.

TUNUS - FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT Spor'da yayınlanacaktır.

TRT SPOR CANLI İZLE!

TUNUS - FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.