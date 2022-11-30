Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün D grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, Tunus elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? Tunus 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, Tunus turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

Tunus elendi mi? Tunus son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Tunus'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunus elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

TUNUS ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün Tunus, Fransa'yı 1-0 mağlup etti fakat buna rağmen 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Tunus D grubunda 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre Tunus turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI D GRUBU PUAN DURUMU

Fransa : 6 puan

Avustralya : 6 puan

Tunus : 4 puan

Danimarka : 1 puan

Bu puan durumuna göre Danimarka ve Tunus turnuvaya veda ediyor.