Tunus Dünya Kupası'nda var mı? Tunus Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Tunus Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Tunus Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Tunus Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Tunus Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Tunus Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Tunus Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Tunus Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

TUNUS DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Tunus 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan Tunus'un gruptaki rakipleri Avustralya, Danimarka ve Fransa'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?