Tunus, Çinli turistler için vizesiz seyahat uygulamasına geçiyor

Tunus hükümeti, Çinli turistler için vizesiz seyahat uygulamasına geçme kararı aldı. Çin'den veya yurtdışından Tunus'a seyahat edecek Çin vatandaşları artık vize başvurusu yapmadan ülkeye giriş yapabilecekler.

TUNUS, 8 Ekim (Xinhua) -- Tunus hükümeti Çinli turistler için vizesiz seyahat uygulamasına geçme kararı aldı.

Tunus'taki Çin Büyükelçiliği Cumartesi günü resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Tunus hükümeti tarafından yayımlanan yönetmelikler uyarınca, Çin'den veya yurtdışından Tunus'a seyahat edecek Çin vatandaşı bireyler veya gruplar için vize uygulamasının kaldırılacağını duyurdu.

Açıklamada, Çinli turistlerin ülkeye giriş yapmadan önce otel rezervasyonları ve uçak biletlerini ibraz etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

Tunus turizm sektörü, ülkeye gelen turist sayısı ile turizm gelirlerinin önemli ölçüde artmasıyla 2023'te toparlanmaya başladı. Tunus Turizm Bakanlığı yetkilileri, daha önce Çin pazarının Tunus turizm sektörü için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek ülkeye daha fazla Çinli turist çekmeyi umduklarını ifade etmişlerdi.

Tunus ekonomisinde çok önemli bir role sahip olan turizm sektörü, döviz gelirlerine önemli ölçüde katkıda bulunurken ülke içinde çok sayıda istihdam fırsatı yaratıyor.