Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimlerden biri de Tunga Sayan oldu. Sayan, gönüllüler kadrosunda performans gösterecek. Peki, Tunga Sayan kimdir? Survivor yarışmacısı Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

2023 Survivor yarışmacısı Tunga hakkında araştırmalar hız kazandı. Programda fiziksel gücün yanı sıra zeka da ön planda olacak. Peki, Tunga Sayan kimdir? Survivor yarışmacısı Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

2023 SURVİVOR YARIŞMACISI TUNGA KİMDİR?

2023 Survivor yarışmacısı Tunga yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden oldu. Basketbol ve futbolla ilgilenen Tunga, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.

Gönüller takımında yer alan yarışmacı, Survivor 2023 tanıtımında "Aklın olduğu yerde beden sadece aracıdır. Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim." şeklinde ifade ederek izleyicileri bir hayli meraklandırdı.